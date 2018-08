Mura-mare: firmato il protocollo di intesa

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 27 agosto 2018, 16:19

Un 91enne di Mantova è ricoverato nel reparto di malattie infettive ed epatologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca per aver contratto il virus della Febbre del Nilo (“West Nile”). L’uomo era arrivato in Lucchesia domenica 19 agosto per fare visita ad alcuni parenti e giovedì 23 agosto, dopo due giorni...

lunedì, 27 agosto 2018, 11:48

Anche stavolta l'inciviltà e la trascuratezza sono incontrastate protagoniste al parco fluviale. Infatti, se la scorsa settimana La Gazzetta di Lucca si era occupata della zona limitrofa al ponte di Monte San Quirico, questa mattina, ci siamo recati ad ispezionare il tratto che da Ponte San Pietro porta alla fattoria...

domenica, 26 agosto 2018, 18:19

Sabato 25 agosto si è rinnovato a Volterra l’annuale appuntamento con il Ludus Balistris, gara di tiro con balestra antica da banco organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Volterra

domenica, 26 agosto 2018, 16:27

Finalmente è arrivata a Lucca la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell’estate 2018. I giudizi raccolti dalla Gazzetta di Lucca, nei momenti di affluenza, sono stati perlopiù positivi

domenica, 26 agosto 2018, 09:43

Nonostante l'allerta meteo arancione, diramata in giornata, in migliaia hanno invaso il centro storico di Lucca, in occasione dell'attesissima notte bianca organizzata dal comune e da Confcommercio. Le persone, con il passare delle ore, incoraggiate dall'assenza della temuta pioggia, si sono riversate numerose per le vie della città

sabato, 25 agosto 2018, 19:59

L'area del Tempietto del Nottolini versa in condizioni di degrado e il comune destina 3 mila 956 euro alla pulizia dell'area. L'intervento è reso necessario anche in vista del prossimo restauro dell'Acquedotto