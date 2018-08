Cronaca



Notte Bianca, cronaca di un successo

domenica, 26 agosto 2018, 16:27

di annalisa ercolini

Finalmente è arrivata a Lucca la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell’estate 2018. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, si è aperta alle 18.30, in Piazza San Francesco, cuore della città, in modo del tutto anonimo mentre nelle vie vicine c’era già affluenza di persone. Via Fillungo, la via dello shopping lucchese, fin dal pomeriggio era già gremita di gente. Per alcuni proprietari dei locali in Piazza San Frediano è stato un giorno come un altro; diverse, invece, le voci degli altri negozi che sono stati ben felici di partecipare alla Notte Bianca, fiduciosi che questa edizione fosse migliore degli anni passati. Gli eventi sono stati dislocati in diversi punti della città, tra le iniziative momenti dedicati anche ai bambini.

A una prima occhiata è sembrato che questa idea abbia avuto molto successo. Difatti vi sono stati molti piccini assiepati con i propri genitori a giocare con le bolle, a Palazzo Pretorio per una foto a “Favole e Fiabe” e in Piazza San Michele a trastullarsi con “Dado D’Oro i giochi della tradizione”.

I giudizi raccolti dalla Gazzetta nei momenti di affluenza della notte bianca sono stati perlopiù positivi. Il ristorante l’Oste in Via Cenami: “E’ un evento particolare. Abbiamo avuto già diverse prenotazioni e cerchiamo di non prenderne molte in modo da dare spazio a più persone. Sono soddisfatto e penso che sia organizzato meglio degli anni passati.”

Il proprietario del Caffè delle Mura, Massimo Barsotti: “Positivo nel complesso. In giro coppie giovani e famiglie, quindi movimento. Buona serata di prenotazioni. Per quanto ci riguarda ho avuto una discreta affluenza. Faccio un plauso a questa amministrazione che penso ne abbia bisogno.”

La storica Gelateria la Veneta era stracolma di gente impossibile avvinarsi per parlare con i proprietari troppo indaffarati e l’unica ragazza che abbiamo avvicinato ha risposto: “L’anno scorso non c’ero non saprei fare un bilancio. Stasera mi sembra bene.” E siamo solo alle 22.30. Stesso discorso per il Peschino, bar giovanile del centro. E’ difficile anche arrivarci per scattare due foto.

Al ristorante Gli Orti di Via Elisa: “Noi abbiamo lavorato bene nella fascia oraria che precede la Notte Bianca. Eravamo completi, tanta gente viene prima per poi andare alla notte bianca. Tirando le somme abbiamo avuto molte richieste e per alcune di esse abbiamo dovuto dir no perché avevamo ancora tavoli occupati.”

Man Mano che è calata la sera la città ha assunto tutta un’altra tinta. Come un pittore con la sua tavolozza di colori, si è passati dalle sfumature tenui, quelli per i bambini fino a quelle decise del popolo della notte. Gli uomini e le donne della movida notturna piano, piano si sono affacciati su una città gremita di avvenimenti. Non c’era angolo o via dove mancasse la musica e il ballo. Si spaziava da danze caraibiche, a due tipi differenti di tango, a balli di sala fino allo sballottamento tipico da discoteca.

Non potevano mancare le cartoline pucciniane: il programma prevedeva l’esecuzione di arie celebri del Maestro Puccini e anche brani tratti dal “bel canto”. Probabilmente, chi si aspettava la solita zuppa è rimasto piacevolmente colpito dalle voci fresche e limpide del baritono Mattia Campetti e del soprano Rachael Birthisel.

L’assessore Stefano Ragghianti era fra il pubblico. Dopo lo spettacolo si è lascia importunare da una cronista a caccia di opinioni: “Il tempo ci ha graziato già questo è positivo. La serata è interessante perché mette insieme cultura a livello più alto e momenti di maggior diffusione popolare.” Come pensa sia stata la performance dei cantanti di opera? “Questa è una delle forme nel rapporto costo beneficio, organizzazione ed effetti con il rapporto più favorevole perché ha avvicinato un pubblico anche non particolarmente specializzato sulla musica di opera di Puccini.” E’ riuscito ad andare in giro per la città? “Qualcosa ho già visto e qualcosa debbo ancora guardare. Effettivamente ci sono più iniziative rispetto all’anno passato anche per i bambini.”

Ugualmente contento il presidente della Confcommercio Ademaro Cordoni: “Non farei classifiche. La serata è molto bella, positiva. C’è gente anche se c’è stata apprensione per l’allarme meteorologico.”

Il successo di pubblico è andato oltre ogni aspettativa. Molte attività aperte, alcune però non hanno aderito all’iniziativa e proprio ieri hanno deciso di tenere abbassata la saracinesca. Per quanto riguarda la sicurezza erano dispiegati in vari punti della città le forze dell’ordine, la protezione civile e le ambulanze. Molti varchi protetti con transenne e blocchi di cemento (new jarsey).

Si è arrivati alle 24 e in Piazza San Martino era tutto pronto per la super ospite Emanuela Aureli. Lo spettacolo era organizzato dalla Confcommercio e dal comune e offerto da Bei & Nannini.

La nota imitatrice e attrice originaria di Terni si è presentata sul palco puntualissima, lo show dal titolo "Percorrendo l'Aureli...a" è stato un successo di pubblico. Purtroppo l’imitatrice è stata particolarmente insoddisfatta della serata a causa di un guasto tecnico. Per tutta la performance ha dovuto combattere con problemi di audio portando avanti lo spettacolo con il sorriso e lanciando a ripetizioni battute al fonico. Fra il pubblico nessun commento negativo neanche quando l’Aureli in modo del tutto esplicito ha chiamato lo zio, “il fonico” sul palco per controllare la situazione. Nelle 24 imitazioni, Emanuela ha spaziato riproducendo voci profonde, gutturali, strillate, liriche è passata con tutta naturalezza fra un personaggio e l’altro centrando i ritmi vocali con perfezione chirurgica. La Noschese in gonnella è pure un’ottima cantante pop e un’eccezionale cantante lirica, lo ha dimostrato interpretando: Patty Pravo, Malika Ayane, il trio dei Ricchi e poveri, Fiorella Mannoia, Albano e Romina Power, il Volo (tutti e tre i ragazzi), Pino Daniele, Orietta Berti, Loredana Bertè & Boomdabash e Katia Ricciarelli. E poi, Barbara D’Urso, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Antonella Clerici. E ancora Sophia Loren, Raffaella Carrà, Milly Carlucci e per concludere Mara Venier.

Alle 1.40 il popolo della notte si è apprestato a rincasare.