Notte Bianca: ordinanza su alimenti per asporto e alcolici

giovedì, 23 agosto 2018, 16:16

Molte sono le iniziative a Palazzo Ducale in programma per sabato 25 agosto in occasione della settima edizione della Notte Bianca di Lucca: apertura straordinaria dei musei, visite guidate Sale monumentali e al Teatrino del profumo con ingresso alla mostra culturale di Cartasia-Lucca Biennale 2018, mentre il Cortile degli Svizzeri...

giovedì, 23 agosto 2018, 12:37

Come ogni anno saranno diversi i locali che proporranno musica e deejay set dal tardo pomeriggio fino alle 2 del mattino, così come da autorizzazione in deroga sulle emissioni acustiche concessa dal comune stesso

giovedì, 23 agosto 2018, 11:12

Giorni di immissioni in ruolo nelle scuole lucchesi (e non solo). Questa mattina, presso l’Istituto Fermi, si svolgono infatti le assunzioni a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e per quella primaria. Sono 111 le nuove docenze, di cui 52 nuove maestre per l’infanzia e 59 per la...

giovedì, 23 agosto 2018, 10:14

La segnalazione arriva proprio da Sistema Ambiente. Recentemente, infatti, tre dipendenti dell’azienda, nello svolgimento del loro servizio, sono stati vittime di deprecabili aggressioni verbali e fisiche perpetrate da alcuni cittadini che contestavano il corretto svolgimento della raccolta

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:14

Un incendio boschivo è divampato questo pomeriggio sul monte pisano nella zona soprastante il paese di San Giuliano Terme, nel quale sono intervenute di supporto squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dal comando lucchese di Via Barbantini

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:02

Un improvviso male incurabile lo ha portato via in pochi giorni. Così è deceduto questa mattina all'ospedale San Luca di Lucca dov'era ricoverato, Franceschini Oriano, da anni impegnato nel mondo del volontariato con le misericordie lucchesi e toscane, e soprattutto con la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di...