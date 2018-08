Cronaca



Notte bianca: tante visite guidate gratuite, ma con prenotazione obbligatoria

giovedì, 16 agosto 2018, 10:26

Sono aperte le prenotazioni per le visite guidate ad alcuni dei luoghi simbolo della città, in occasione della settima edizione della Notte Bianca di Lucca, manifestazione in programma sabato 25 agosto e organizzata come di consueto da Confcommercio e comune.



Il cartellone delle visite guidate – immancabile nel programma dell’evento – prevede quest’anno la possibilità per il pubblico di conoscere e ammirare da vicino le bellezze e i segreti di Palazzo Ducale e della Prefettura; dell’Orto Botanico; dei sotterranei di Santa Croce e di San Paolino lungo le Mura urbane; della chiesa di Santa Caterina; del complesso museale di San Francesco; della cappella di Sant’Ignazio della chiesa di San Giovanni; di Palazzo Orsetti.



Le prenotazioni per ognuna di queste visite sono gratuite e obbligatorie, rivolgendosi agli uffici della società Itinera (sede all’interno di piazzale Verdi, numero di telefono 0583/583150, indirizzo e – mail info@luccaitinera.it. Per conoscere il programma integrale sarà possibile scaricare, dal pomeriggio di lunedì, la brochure ufficiale sul sito www.confcommerciolums.it o sulla pagine Facebook “Confcommercio Lucca e Massa Carrara” e “Notti Bianche Lucca e Viareggio”. Per quanto riguarda il materiale cartaceo, sono state fatte stampare e verranno distribuite in questi giorni nell’intera Lucchesia 15 mila brochure col programma completo.