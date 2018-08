Cronaca



Notte Bianca, tanti dj-set nei locali per ballare fino a tarda ora

giovedì, 23 agosto 2018, 12:37

Ci sarà ampia possibilità di scelta, per chi ha voglia di ballare, nel corso della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto in centro storico a cura di Confcommercio e Comune. Come ogni anno, infatti, saranno diversi i locali che proporranno musica e deejay set dal tardo pomeriggio fino alle 2 del mattino, così come da autorizzazione in deroga sulle emissioni acustiche concessa dal comune stesso.



Vediamo il programma: dalle 19 in poi dj set al Rewinebar con "Ultra Twist" e al Dark Side con "Ciccio rap e Jobbino dj"; musica dal vivo e intrattenimento anche alla Piccola Osteria e al bar Santa Zita con "Jocker Sound", mentre in Corso Garibaldi prenderà il via il "Deejay sotto le stelle" a cura di Shaker, Old City e Caffè Monica da Giò. Sempre a partire dalle 19, musica e intrattenimento al bar Astra con Sante Salsero, mentre al Franklin 33 scatterà il "Flowa Powa II", festa floreale con musica trash anni '90. In piazza San Michele, dalle 21 in poi via al "San Michele white night party" a cura di Leboswki, Caffè del Mercato e Turandot con Rik Spin dj, le percussioni di Diego Guarino e il sassofono di Omar Daini; alla stessa ora, via alle danze anche alla Vela e al Caffè dei Mercanti con il "Vinile dj set Drunkdrivers". Dalle 22,30, musica al bar Casali con "Rockabilly Casali Night" a cura di Peggy Su and Sexual Chocolate, mentre alle 23 prenderà il via il "Secret Party" del Bar 11 – 11, in contemporanea con l'animazione al Gabry Cafè con dj Villi Funky R & B soul music.



Per conoscere il programma completo della Notte Bianca è possibile scaricare la brochure ufficiale della manifestazione dai siti www.confcommerciolums.it o www.comune.lucca.it.