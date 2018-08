Cronaca



Ordine dei medici: "Mantenere l'obbligo vaccinale"

martedì, 21 agosto 2018, 09:54

La Federazione Toscana degli Ordini dei Medici, per bocca del suo vicepresidente dottor Umberto Quiriconi, dirama questo comunicato deliberato all'unanimità con l'intento di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'importanza dei vaccini e della necessità di non abbassare la guardia a questo proposito.



"La FTOM (Federazione Toscana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) - esordisce - esprime la propria forte e convinta contrarietà alla proroga delle vaccinazioni ed alla possibilità di autocertificazione da parte dei genitori dei bambini e degli adolescenti indicate dal Governo, mentre fa proprie le indicazioni sostenute dalla comunità scientifica e dai suoi esponenti maggiori, fondate su dati oggettivi e ben noti a tutti. In questo senso riteniamo corretta e da appoggiare incondizionatamente l'iniziativa della Regione Toscana in questa specifica materia, tendente a mantenere cogente l'obbligo vaccinale".



"Il problema, infatti, - spiega - non riguarda solo i soggetti non vaccinati (per scelta dei genitori) in quanto tali ma anche e soprattutto i bambini che non possono essere immunizzati a causa di personali e non aggirabili problemi di salute. Appare dunque del tutto legittimo aver imposto prima e ora mantenere l'obbligo vaccinale, per consentire a tutti i cittadini di avere le stesse chance di vita e di vita in buona salute".



"Gli OMCeO della Regione Toscana, oggi organi sussidiari dello Stato, - continua - riuniti nella suddetta Federazione Regionale, mentre ricordano che la scienza non ha, non può avere e non deve avere mai alcun colore politico, e che essa non deve essere strumentalizzata, riconoscono il diritto-dovere del Governo e della maggioranza che lo sostiene ad indirizzare e programmare la politica sanitaria del Paese, purché detta programmazione non collida, come nel caso di specie, con uno dei maggiori e più importanti traguardi raggiunti dalla scienza nel corso dei secoli passati".



"La FTOM, pertanto, - conclude - chiede con grande fermezza che la scienza sia rispettata e che essa rappresenti la stella polare della politica sui vaccini e sulla tutela della salute dei cittadini italiani".