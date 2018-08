Cronaca



Paladini Civitali, gara in corso per il noleggio dei moduli prefabbricati provvisori

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:06

E' attualmente in corso, con scadenza il giorno 28 agosto alle ore 12.00, la seconda istanza della gara pubblica indetta dalla Provincia di Lucca per il noleggio dei moduli prefabbricati che dovranno ospitare in via provvisoria alcune aule dell'Istituto Paladini-Civitali fino al completamento dei lavori di recupero dell'immobile di via San Nicolao.

Sulla base della pianificazione logistica effettuata,le aule dei circa 510 alunni dell'istituto Paladini saranno collocate all'interno dei moduli prefabbricati ad un solo piano posizionati nel parcheggio pubblico di Campo di Marte (14 aule destinate ad attività didattiche a cui verranno affiancati 2 laboratori) nella palazzina n. 7 della Azienda sanitaria locale già sede del centro trasfusionale (n° 2 laboratori e n° 12 aule oltre spazi didattici per sdoppiamento classi e logistici). Nel medesimo edificio n. 7 di Campo di Marte saranno collocate sia la segreteria didattico-amministrativa che gli uffici della dirigenza scolastica

I lavori in questo edificio sono già in corso ed in parte ultimati e si prevede a seguito dell'aggiudicazione della gara per i traslochi lo spostamento delle segreterie nonché l'allestimento delle aule e dei laboratori ivi collocati.

Inoltre, mentre i 460 studenti dell'Istituto Carrara svolgeranno le attività scolastiche nel blocco centrale dell'edificio (padiglione B), i circa 405 alunni dell'Istituto Civitali saranno ospitati in 12 aule e 5 laboratori nel padiglione A dell'immobile recentemente ristrutturato (che si trova sul lato dello stadio comunale) mentre n. 5 aule saranno collocate in moduli prefabbricati che verranno installati in adiacenza al blocco A .

Saranno inoltre recuperati altri ambienti nell'ex appartamento precedentemente adibito a servizio di portineria e guardianìa, ubicato nel piano seminterrato, da destinare ad aula docenti punto segreteria e magazzino / archivio. I lavori di trasloco e di sistemazione interna per questa sede sono già in corso e si prevede la loro ultimazione a fine mese. Sono infine attualmente in corso le procedure amministrative per l'affidamento dei lavori conclusivi presso la palestra grande del Carrara.

Si ricorda che la Provincia di Lucca ha previsto lo stanziamento delle risorse economiche necessarie, pari a 1 milione e 370 mila euro, per i lavori di sistemazione delle aree esterne (sia dell'Istituto Carrara che di Campo di Marte), di predisposizione di aule e laboratori e per il noleggio dei moduli prefabbricati provvisori, nonché per la conclusione dell'adeguamento delle due palestre dell'Istituto Carrara.