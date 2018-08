"Pedala per dare la vita": domenica la quinta edizione organizzata dai Fratres Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:16

Aperto il nuovo bando per il servizio civile universale, e la Croce Verde di Lucca. Per partecipare basta scaricare la modulistica necessaria, compilarla in tutte le sue parti e consegnarla a mano, oppure inviarla via Pec o per raccomandata, entro le ore 18 del 28 settembre alla sede centrale della...

mercoledì, 29 agosto 2018, 13:11

Un peggioramento delle condizioni meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali della Toscana. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti che interessa la Lunigiana, la Versilia e le foci del Serchio e dell'Arno

mercoledì, 29 agosto 2018, 11:07

Continuano gli appuntamenti estivi con l’artigianato di qualità. Dal 31 agosto al 2 settembre il mercato artigianale, che la Cna organizza nel centro storico insieme a Piazzainarte, si sposta in Piazza S.Martino

martedì, 28 agosto 2018, 14:10

Il programma, che inizierà domenica 2 settembre a Montuolo, è organizzato dal comune e dalla provincia di Lucca, dall'Anpi e dall'Isrec. Il 5 settembre la commemorazione istituzionale a palazzo Santini. Domenica 9 settembre si ricorda l'Eccidio della Certosa di Farneta

martedì, 28 agosto 2018, 10:28

Tutti, questa mattina, con lo sguardo rivolto al campanile della chiesa di San Romano a Lucca, dato che una coppia di cicogne bianche si è fermata lì. Dopo poco, una di esse si è alzata in volo, forse per andare a cercare del cibo, e ha lasciato lì ad aspettarla...

lunedì, 27 agosto 2018, 16:19

Un 91enne di Mantova è ricoverato nel reparto di malattie infettive ed epatologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca per aver contratto il virus della Febbre del Nilo (“West Nile”). L’uomo era arrivato in Lucchesia domenica 19 agosto per fare visita ad alcuni parenti e giovedì 23 agosto, dopo due giorni...