Cronaca



Piero Pacini de "I gelati di Piero": "Non ho fatto niente di eccezionale”

martedì, 7 agosto 2018, 14:22

di barbara ghiselli

“Non ho fatto niente di eccezionale”. Questo afferma Piero Pacini titolare de “I gelati di Piero' in via Roma raccontando cosa è successo la sera di domenica 5 agosto in Chiasso Barletti, quando ha affrontato un nordafricano che aveva strappato una collanina d'oro dal collo di una turista australiana.

“ Dato che sono sempre dietro al banco o in laboratorio – spiega Pacini - tutte le sere dalle 21.30 alle 22.30 ne approfitto per fare una camminata in città. Domenica mi sono ritrovato verso le 22.15 a passare da Chiasso Barletti e ho visto davanti a me una famiglia di australiani, bambini genitori e nonni che stavano passeggiando, mentre cinque nordafricani erano seduti sul gradino del negozio di quello che un tempo era delle calzature Orsucci. All'improvviso uno dei ragazzi nordafricani ha fatto uno scatto e ha strappato la collanina d'oro alla turista anziana del gruppo che, comprensibilmente, è rimasta scioccata per quel gesto”. Pacini racconta che, in un primo momento, i parenti della derubata non si erano accorti di nulla e continuavano a camminare e allora lui, avendo assistito alla scena ha deciso immediatamente di intervenire intimando al ladro di restituire immediatamente il monile. “Il ladro ha insultato me e tutti i presenti ma non ho desistito – afferma Pacini – e, grazie all'aiuto di un signore con un cane che è entrato da via Fillungo e che ha capito la situazione e del genero della signora che, voltandosi, si è reso conto dell'accaduto, sono riuscito a far restituire la collanina alla derubata”. Pacini ricorda che a quel punto lui è andato verso via Fillungo dove, il caso ha voluto, che incontrasse un commissario di polizia in libero servizio che , informato del fatto, si è precipitato sul luogo e ha bloccato il ladro. “Dopo meno di un minuto sono arrivate due pattuglie della polizia – sottolinea Pacini – e le forze dell'ordine, con grande professionalità e prontezza, hanno fermato l'aggressore traendolo in arresto”. Pacini aggiunge che prima di ritornare dietro il bancone della sua gelateria si è fermato con i turisti australiani e ha voluto chiedere scusa a nome di tutta la città per l'increscioso episodio.

“ Ho fatto una cosa normale, – dichiara Pacini – sono stato educato ad avere senso civico e ad andare in soccorso di chi è in difficoltà. Sono un semplice cittadino che ama molto Lucca e che fa tutto per promuovere e per far conoscere ai turisti una città così bella. Lucca non deve essere ricordata dai turisti per un furto dopocena nel centro storico ma per le grandi potenzialità che offre e per la sua storia”.