Riapre Tenucci con Paolo Del Debbio e il brand Eddy Monetti

venerdì, 3 agosto 2018, 07:51

di loreno bertolacci

Metti insieme tre personaggi quali Sally Monetti, Paolo Del Debbio e Umberto Tenucci e cosa ne viene fuori? Semplice, la rinascita del più prestigioso negozio di Lucca, 150 e oltre anni di storia, in via Fillungo, esattamente nello stesso locale che, fino a qualche tempo fa e prima delle vicissitudini giudiziario-finanziarie, ospitava Umberto Tenucci e la sua inguaribile passione per l'eleganza e lo stile.



La notizia è una bomba o quasi. Oggi la facciata del negozio, attualmente chiuso, di via Fillungo verrà tappezzata con un grande manifesto che annuncerà la riapertura dell'attività commerciale prevista per ottobre 2018.



Il commercio lucchese si arricchisce, dunque, di un graditissimo ritorno. Il fondo, finito sotto sequestro e venduto all'asta, è stato acquistato alcuni mesi fa da Elisabetta Pierallini (figlia del fondatore di Tagetik) e nuora di Umberto Tenucci. Nessun nome in particolare per questa avventura e anche l'insegna resterà quella, storica e centenaria, di Tenucci. Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisivo, scende, quindi, nella sua Lucca e partecipa all'avvio di una nuova impresa commerciale.



All'interno del negozio saranno venduti gli articoli di abbigliamento di Eddy Monetti, uno dei più prestigiosi brand nel settore della moda ed un vero e proprio marchio di eleganza. La storia della griffe, infatti, ebbe inizio a Napoli, nel 1887 quando, al numero 50 di via Toledo, Eduardo Monetti aprì un negozio a due vetrine dedicato esclusivamente al cappello.



Tra i clienti prestigiosi vi era anche il tenore Enrico Caruso che, con il suo modo di vestire, influenzò la moda di quegli anni. Eduardo cedette il passo al figlio Salvatore, che gestì il negozio durante il periodo buio della seconda guerra mondiale, riuscendo in pochi anni ad ampliare i locali e ad affiancare ai cappelli una vasta produzione di cravatte, accessori e giacche da camera.



Il successo arrivò nel 1960, quando il timone passò nelle mani di Eddy. Erano gli anni del boom economico, della dolce vita, della corsa allo Spazio, del primo trapianto di cuore. Da questo scenario così affascinante Eddy venne ispirato e grazie al suo talento e all’intuito riuscì in breve tempo a moltiplicare i punti vendita in città e ad aprire nelle vie più importanti di Roma e Milano. Il marchio iniziò, così, pian piano, a farsi conoscere anche al di fuori del confine italiano grazie alla qualità delle produzioni e all’ecletticità del suo proprietario. Oggi la Eddy Monetti vanta numerose boutique in giro per il mondo, a cominciare da Milano, Napoli, Roma, Caserta e in Cina.