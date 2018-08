Cronaca



Riapre Tenucci, Del Debbio nel sodalizio: "Una scelta affettiva e un business"

venerdì, 3 agosto 2018, 12:38

La notizia che riaprirà il negozio Tenucci di via Fillungo ha già suscitato molta attenzione in città. Il fatto poi che del sodalizio faccia parte anche Paolo Del Debbio, lucchese doc, giornalista e conduttore televisivo, ha aumentato ancora di più la curiosità.



"Nessuna intenzione di tornare definitivamente a Lucca - spiega Del Debbio -, bensì una scelta affettiva e un business. Affettiva perché quando Umberto Tenucci fu costretto a chiudere io, proprio sulla Gazzetta, ne prendevo le difese e sono ben felice che possa tornare a lavorare. Inoltre si tratta di un business e visto che io ne ho già molti in essere, ho pensato che uno in più, per di più in un ambito di stile ed eleganza, sarebbe stata una buona occasione. Ho presentato io a Tenucci Sally Monetti. Umberto gestirà il negozio, mentre io e Monetti siamo soci".