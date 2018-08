Rifiuti, il comune vuole l'ispettore ambientale

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 3 agosto 2018, 15:12

Si stanno svolgendo in queste settimane i lavori Geal per la sostituzione del grande tubo che, dai pozzi sul Serchio, alimenta tutto l'acquedotto cittadino; un'arteria sotterranea fondamentale per l'approvvigionamento idrico di Lucca che corre proprio sotto la via del Brennero

venerdì, 3 agosto 2018, 12:38

La notizia che riaprirà il negozio Tenucci di via Fillungo ha già suscitato molta attenzione in città. Il fatto poi che del sodalizio faccia parte anche Paolo Del Debbio, lucchese doc, giornalista e conduttore televisivo, ha aumentato ancora di più la curiosità

venerdì, 3 agosto 2018, 12:20

Stop auto al parco fluviale. L'amministrazione comunale vuole intensificare i controlli nel periodo estivo, ed è previsto un aumento della sanzione. È quanto è stato annunciato stamani in conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti si è svolto presso la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, in concomitanza con un sopralluogo della...

venerdì, 3 agosto 2018, 11:26

L’amministrazione comunale di Villa Basilica mantiene costante il suo impegno per sostenere le associazioni del territorio. Grazie a uno stanziamento di bilancio dal valore di circa 10 mila euro, il comune offre un aiuto concreto a quelle organizzazioni che si attivano per realizzare eventi a Villa Basilica e nelle frazioni

venerdì, 3 agosto 2018, 07:51

Metti insieme tre personaggi quali Sally Monetti, Paolo Del Debbio e Umberto Tenucci e cosa ne viene fuori? Semplice, la rinascita del più prestigioso negozio di Lucca, 150 e oltre anni di storia, in via Fillungo

giovedì, 2 agosto 2018, 16:11

Oggi, 2 agosto, presso la prefettura di Lucca, il prefetto Maria Laura Simonetti ed i sindaci di Camaiore, Alessandro Del Dotto, e di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, hanno sottoscritto gli atti aggiuntivi al protocollo d’intesa per la lotta alla contraffazione e per la tutela del mercato e dei consumatori del 7...