Sally Monetti: "Bella Lucca, ma mi sono piaciuti anche i lucchesi"

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 3 agosto 2018, 19:17

Accade anche questo nella repubblica di Tambellin Man: che un ristoratore si adoperi per migliorare lo stato di una strada e si veda, per questo, avvicinare da due vigili urbani che gli spiegano che il nuovo regolamento urbano non permette queste cose

venerdì, 3 agosto 2018, 18:50

Prefettura, Avis e Azienda USL Toscana nord ovest insieme per promuovere la donazione di sangue: il 3 agosto il prefetto Maria Laura Simonetti ha visitato i Centri Trasfusionali lucchesi

venerdì, 3 agosto 2018, 16:48

Senso unico sperimentale in direzione est fra via Orzali e via della Chiesa di San Filippo dal 7 agosto al 15 settembre

venerdì, 3 agosto 2018, 15:12

Si stanno svolgendo in queste settimane i lavori Geal per la sostituzione del grande tubo che, dai pozzi sul Serchio, alimenta tutto l'acquedotto cittadino; un'arteria sotterranea fondamentale per l'approvvigionamento idrico di Lucca che corre proprio sotto la via del Brennero

venerdì, 3 agosto 2018, 12:38

La notizia che riaprirà il negozio Tenucci di via Fillungo ha già suscitato molta attenzione in città. Il fatto poi che del sodalizio faccia parte anche Paolo Del Debbio, lucchese doc, giornalista e conduttore televisivo, ha aumentato ancora di più la curiosità

venerdì, 3 agosto 2018, 12:20

Stop auto al parco fluviale. L'amministrazione comunale vuole intensificare i controlli nel periodo estivo, ed è previsto un aumento della sanzione. È quanto è stato annunciato stamani in conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti si è svolto presso la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, in concomitanza con un sopralluogo della...