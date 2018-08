Santi Guerrieri: "Aggredita una guardia carceraria al San Giorgio"

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 agosto 2018, 14:18

Il drammatico episodio è avvenuto al Baluardo San Regolo intorno alle 12.20. Padre e figlio di cinque anni, di nazionalità francese, sono adesso ricoverati in gravi condizioni: il primo all'ospedale San Luca, il secondo al Meyer

martedì, 21 agosto 2018, 12:30

All'interno del cartellone della manifestazione, organizzata da Confcommercio e comune, è prevista la partecipazione della "Moruga Drum", band che animerà vie e piazze cittadine suonando tipici strumenti brasiliani utilizzati nella batucada

martedì, 21 agosto 2018, 11:54

Decine di militari impiegati questa mattina in via delle Tagliate e in via della Scogliera. Passati al setaccio i due campi zingari

martedì, 21 agosto 2018, 09:54

La Federazione Toscana degli Ordini dei Medici, per bocca del suo vicepresidente dottor Umberto Quiriconi, dirama questo comunicato deliberato all'unanimità con l'intento di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'importanza dei vaccini e della necessità di non abbassare la guardia a questo proposito

lunedì, 20 agosto 2018, 20:23

Siamo venuti a conoscenza di un'asta benefica, a favore del canile municipale di Pontetetto, organizzata dalla titolare del negozio “Gli Orsetti di Alice”, Roxana Voinescu

lunedì, 20 agosto 2018, 18:07

Le scuole lucchesi in campo contro il bullismo. Domani la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi presenterà ai presidi di tutte le scuole di ogni ordine e grado il nuovo protocollo anti-bullismo, che servirà per evitare che le scuole procedano in ordine sparso nell'affrontare questo fenomeno