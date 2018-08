Scappa in bici, giovane denunciato per spaccio

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:42

Con provvedimento a firma del dirigente del settore "Ambiente e sistemi informativi" Graziano Angeli il comune di Lucca ha rilasciato l'autorizzazione in deroga per le emissioni acustiche richiesta da Confcommercio per la Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:06

E' attualmente in corso, con scadenza il giorno 28 agosto alle 12, la seconda istanza della gara pubblica indetta dalla provincia di Lucca per il noleggio dei moduli prefabbricati che dovranno ospitare in via provvisoria alcune aule dell'Istituto Paladini-Civitali fino al completamento dei lavori di recupero dell'immobile di via San...

martedì, 21 agosto 2018, 22:43

Giuseppe Regoli, titolare del centro turistico albergo ristorante "Il Casone", si scaglia contro l'azienda telefonica dopo i continui disservizi ed annuncia di voler rivolgersi alle autorità competenti per risolvere il problema

martedì, 21 agosto 2018, 14:18

Il drammatico episodio è avvenuto al Baluardo San Regolo intorno alle 12.20. Padre e figlio di cinque anni, di nazionalità francese, sono adesso ricoverati in gravi condizioni: il primo all'ospedale San Luca, il secondo al Meyer

martedì, 21 agosto 2018, 12:30

All'interno del cartellone della manifestazione, organizzata da Confcommercio e comune, è prevista la partecipazione della "Moruga Drum", band che animerà vie e piazze cittadine suonando tipici strumenti brasiliani utilizzati nella batucada

martedì, 21 agosto 2018, 12:26

A diffondere la notizia è Marco Santi Guerrieri, presidente pro-tempore della Libera Associazione di cittadini “Lucca Ti Voglio Bene”. Sulla questione interviene anche il consigliere di minoranza in quota Lega Giovanni Minniti