Scuola, 111 immissioni in ruolo nella primaria e nell’infanzia

giovedì, 23 agosto 2018, 11:12

di eliseo biancalana

Giorni di immissioni in ruolo nelle scuole lucchesi (e non solo). Questa mattina, presso l’Istituto Fermi, si svolgono infatti le assunzioni a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e per quella primaria. Sono 111 le nuove docenze, di cui 52 nuove maestre per l’infanzia e 59 per la primaria.



“È un momento importante per la scuola lucchese – ha affermato a La Gazzetta di Lucca la dirigente dell’ufficio scolastico Donatella Buonriposi –, perché stanno entrando in ruolo le nuove docenze, sia da concorso che da Gae (graduatoria a esaurimento nda). A loro vengono consegnate in questa fase anche delle indicazioni operative di cosa dovranno fare da docenti. Io ne voglio ricordare solo una che spesso viene dimenticata: sono funzionari pubblici. Questo è un aspetto importante”.



Le assunzioni avvengono per il 50 per cento da concorso e per il 50 per cento dalla graduatoria a esaurimento provinciale. “Il nostro lavoro è coordinato con l’ufficio scolastico regionale – ha spiegato Duccio Di Leo (Ufficio scolastico) –, che gestisce la fase concorsuale, mentre è demandata alla sede provinciale dell’ufficio scolastico di Lucca la graduatoria a esaurimento”.



Nelle assunzioni viene data la precedenza a chi gode delle agevolazioni previste dalla legge 104/92, che prevede benefici per i disabili e per chi li assiste. Quest’anno sulle immissioni gravano le conseguenze della sentenza del consiglio di stato che ha escluso dalle gae le maestre diplomate.



“Stiamo aspettando dal ministero indicazioni su come procedere – ha detto a riguardo Di Leo –, nelle more dobbiamo mantenere salve le situazioni giuridiche ancora in essere. Chi non ha sentenze definitive verrà immesso in ruolo con le clausole sospensive, quindi all’esito del giudizio potrebbero essere risolti i contratti”. Sulla vicenda, è critico il giudizio dei sindacati. “Dovrebbe essere la politica a risolvere i problemi non i giudici” ha commentato Antonio Mercuri (Flc Cigl).