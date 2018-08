Cronaca



Spaccia marijuana nel parco, arrestato

martedì, 14 agosto 2018, 11:51

Ieri sera, il radiomobile della compagnia di Lucca ha arrestato un nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, durante un controllo effettuato dai carabinieri a Lucca, nei pressi del parco giochi Valgimigli, a breve distanza dal supermercato Esselunga di Via Carlo del Prete, è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana, materiali vari per il confezionamento della sostanza e 160 euro in contanti, ricavato della vendita della droga già ceduta prima del controllo di polizia.

L’arrestato si trova nella camera di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida che avrà luogo stamattina davanti al GIP del Tribunale di Lucca.



Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla cosiddetta criminalità diffusa, su tutta la provincia, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”.