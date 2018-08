Cronaca



Spettacolare incidente sulla A11, otto feriti

venerdì, 10 agosto 2018, 00:15

di gabriele muratori

Brutta avventura per due famiglie: una napoletana di cinque persone su una golf, e un'altra di tre persone, che questo pomeriggio intorno alle 18.10, sull'autostrada Bretella hanno avuto un'incidente fortunatamente senza gravi conseguenze. L'auto con le cinque persone si è addirittura ribaltata nell'ultima galleria prima del casello di Massarosa finendo la corsa poco prima dello sbocco della stessa. Nonostante il terribile impatto, i passeggeri tra cui due bambini di due anni e una ragazza di 16, sono usciti dall'abitacolo per poi sedersi sul cordolo della carreggiata per attendere i soccorsi. Giunte in poco tempo tre ambulanze, polizia stradale, auto medica e addetti Salt, le otto persone sono state subito soccorse e medicate. Secondo quanto da loro riportato, l'auto avrebbe urtato con la ruota posteriore destra il marciapiede all'ingresso della galleria per poi ribaltarsi completamente, ma la dinamica precisa è ancora in corso di accertamento. A tal punto, l'auto ha poi proseguito per circa 100 metri sulla normale corsia di marcia completamente capovolta. Poche e lievi le contusioni per passeggeri e conducente ma tanta la paura per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Tutti quanti sono stati poi trasportati in pronto soccorso all'ospedale San Luca di Lucca in codice verde per accertamenti. Alla polstrada il compito di effettuare i rilievi e di canalizzare il traffico sulla corsia di sorpasso restata sgombra.