Torna a Lucca la manifestazione “Pedala per dare la vita”

venerdì, 31 agosto 2018, 12:05

Torna anche quest'anno il 2 settembre in città, la manifestazione “Pedala per dare la vita”. L'evento è organizzato dai Gruppi Donatori di Sangue Fratres di Sant'Anna, Sant'Alessio, San Donato, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, S. Annunziata e S. Filippo, con la collaborazione della Sezione Soci Lucca di UniCoop Firenze e Fonte Ilaria.



L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue ed unire i vari gruppi attraverso un stretta collaborazione e condivisione di idee, nell'ottica di incentivare i partecipanti a diventare nuovi donatori.



“Donare è vita”, questo è lo slogan che i Gruppi organizzatori hanno coniato per mettere in risalto la propria presenza alla manifestazione stessa ribadendo che donare il sangue è un atto di amore verso il prossimo, si compie attraverso un semplice gesto ed è fondamentale per l'esecuzione di alcuni interventi chirurgici e la cura di molte malattie.



Questa manifestazione, giunta alla V° Edizione ed inserita negli eventi del Settembre Lucchese, ha sempre avuto come scopo primario quello di organizzare una giornata all'insegna dello sport, della salute e del divertimento all'aria aperta, adatta a tutti, adulti e bambini con qualsiasi tipo di bicicletta.



La Ciclopedalata si snoderà attraverso un percorso che toccherà varie località dell'immediata periferia cittadina; partirà alle ore 15,30 dalla Terrazza Petroni di Monte San Quirico, dove saranno raccolte le iscrizioni ad offerta libera dei partecipanti, ai quali verrà consegnata una maglietta con il logo della manifestazione e toccherà le due sponde del Parco Fluviale per poi, arrivare in città, attraverso la pista ciclabile e terminare in Piazza Napoleone, dopo avere percorso una parte delle Mura Urbane.



Il ricavato di quest'anno, escluse le spese di organizzazione, sarà devoluto in beneficenza alla Comunità di Sant'Egidio di Lucca.