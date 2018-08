Cronaca



Trasportava 18 mila litri di benzina, ma non aveva sufficienti estintori: multato

venerdì, 10 agosto 2018, 15:25

Continua l’impegno della polizia stradale in Toscana, volto al monitoraggio dei veicoli in circolazione sulle principali arterie della regione in questi giorni di esodo. I poliziotti, muniti di specifiche apparecchiature, stanno mettendo nel mirino anche i mezzi pesanti, tra cisterne, TIR e bus, per controllare le merci pericolose trasportate, il rispetto dei limiti di velocità e le condizioni di guida degli autisti che, talvolta, non riposano pur di giungere prima a destinazione.

Un livornese di 40 anni, che stava trasportando a Lucca circa 18 mila litri tra benzina e gasolio, non solo era privo di un numero sufficiente di estintori, ma aveva pure superato il limite massimo di ore di guida. Per questo è stato sanzionato con oltre 500 euro di multa e con due punti sottratti dalla patente.