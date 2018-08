Cronaca



Trovato in possesso di hashish, denunciato spacciatore marocchino

venerdì, 10 agosto 2018, 10:44

Denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un marocchino di 37 anni, residente a Lucca, nel corso di un servizio di controllo del nucleo radiomobile della compagnia di Lucca. Lo straniero, controllato mentre era alla guida della propria auto, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 27 grammi di hashish nascosto.



L'operazione rientra nell’ambito di un controllo antiterrorismo, che ha riguardato tutta la provincia, durante il quale i reparti dipendenti dal comando provinciale dei carabinieri di Lucca hanno effettuato una serie di controlli mirati su obiettivi d’interesse operativo. Nel complesso sono stati eseguiti interventi su 29 esercizi tra internet point, phone center, macellerie islamiche, money tranfer, circoli ricreativi, stazioni ferroviarie e altri punti di aggregazione. In tale contesto sono stati sottoposti a controllo 56 veicoli e 86 persone di cui 35 stranieri.

Il controllo straordinario è stato disposto dal ministero dell’interno secondo una pianificazione che ha interessato tutto il territorio nazionale.