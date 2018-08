Cronaca



Una coppia di cicogne nel centro storico di Lucca

martedì, 28 agosto 2018, 10:28

di barbara ghiselli

Tutti, questa mattina, con lo sguardo rivolto al campanile della chiesa di San Romano a Lucca, dato che una coppia di cicogne bianche si è fermata lì. Dopo poco, una di esse si è alzata in volo, forse per andare a cercare del cibo, e ha lasciato lì ad aspettarla l'altro uccello migratore. Le cicogne, nella provincia lucchese sono già molte conosciute visto che, anno dopo anno, appollaiate sul traliccio dell'Enel in via Diaccio a Porcari, nidificano. Grazie alla loro eleganza e grazia tipica dei trampolieri, le cicogne hanno sempre destato grande interesse e sono stati molti i curiosi muniti di cannocchiale e macchine fotografiche che hanno ammirato e ripreso la coppia negli anni, durante la loro permanenza a Porcari. Chissà se accadrà lo stesso anche per le cicogne nel centro storico...intanto, dato che le cicogne sono considerate come animali portafortuna, speriamo che il fatto che siano venute a Lucca sia di buon auspicio.