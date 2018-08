Cronaca



Vasto incendio a Massa Macinaia, si alzano i Canadair

mercoledì, 29 agosto 2018, 22:38

di gabriele muratori

È divampato intorno alle ore 21 e sta tutt'ora aumentando di grandezza un incendio boschivo nella zona di Massa Macinaia, sopra la località Parole d'Oro, dove alcuni ettari di bosco stanno bruciando. Sul posto sono già intervenute diverse squadre e volontari antincendio boschivo che stanno operando per isolare le fiamme e spegnere il focolaio, ma oltre al vento, anche il buio sta rendendo complicate le operazioni. Se i vigili del fuoco non riusciranno a spegnere l'incendio questa notte proverbiale sarà l'intervento dei canadair domattina.

Timore per alcune case vicine.

Sul posto anche il sindaco di Capannori Luca Menesini.

Ore 00.30. Le fiamme sono in aumento e si stanno dirigendo verso valle. Continua incessante il lavoro delle squadre antincendio, limitato però dal buio della notte. Nuove squadre ed elicotteri aib sono attese per la giornata di domani. Nel frattempo il sindaco di Capannori Luca Menesini ha così commentato sui vari social: "Brutte notizie: incendio sopra Massa Macinaia, lato San Giusto di Compito. Sul posto le squadre antincendio della protezione civile e i vigili del fuoco per spegnerlo e evitare che si avvicini alle abitazioni. Adesso il nostro obiettivo è spegnerlo. Subito dopo, come l'altra volta, tutti al lavoro per capire come è partito. Se c'è un responsabile ne risponderà senza sconti".



Ore 02.00. Nel corso della notte sono giunte poi altre squadre di volontari da varie parti della toscana per dare il cambio ai vigili del fuoco. Tre queste la Vab Toscana di Lucca (Volontari Antincendio Boschivo) intervenuta assieme ai colleghi di Quarrata. Al lavoro quindi tutto il sistema Aib regionale in collegamento con il centro operativo provinciale.



Ore 04.00. Nel cuore della notte sono state otto le squadre Aib che hanno operato ai bordi dei focolari sviluppati in più punti. La scarsa visibilità ed il forte vento hanno aggravato il lavoro degli operatori che oltretutto avevano altri volontari impegnati su altri focolari nell'entroterra di Lido di Camaiore e in località Orbicciano. Il fuoco, alimentato dalla secca vegetazione si è esteso ulteriormente.



Ore 06.00. All'opera dalle prime luci dell'alba tre elicotteri dell'aib della Regione Toscana più due Canadair provenienti da Roma, che dopo numerosi scarichi sono riusciti a isolare le fiamme.

Dalle prime luci di oggi (giovedì 30 agosto) stanno operando due Canadair inviati dal dipartimento di protezione civile e un elicottero della flotta regionale oltre a numerose squadre di operai forestali e volontari antincendi boschivi coordinati sul posto da un direttore delle operazioni del comune di Lucca. Durante la notte le operazioni di spegnimento hanno visto vigili del fuoco e squadre del volontariato limitare i danni fino a dove è stato possibile operare.

Nel corso della notte il fuoco ha raggiunto la sommità di Poggio Vallone. Si prevedono molte ore di lavoro di bonifica per mettere in sicurezza l'area percorsa dall'incendio che viene stimata in circa 10 ettari.



Ore 11.00. Continuano le operazioni di spegnimento del fuoco sia da terra che dall'alto. Il fuoco sembra sotto controllo, ma ben visibili da lontano le vaste aree oramai bruciate.

Notizia in aggiornamento

