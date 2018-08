Vasto incendio a Massa Macinaia

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 29 agosto 2018, 21:02

Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 17 in via Barsanti e Matteucci, dove una donna è stata investita sulle strisce pedonali in prossimità della rotonda da un'autovettura che procedeva in direzione Sant'Anna

mercoledì, 29 agosto 2018, 20:44

Lieto fine in vista per la scuola materna Leone XII. Pare proprio che il comune sia riuscito a trovare una nuova sede per la scuola materna, che rischiava di chiudere dopo la chiusura del Complesso San Nicolao

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:36

Nel fine settimana chiude la strada in corrispondenza dell'incrocio con via Salicchi. Ecco i percorsi alternativi. Il cantiere chiuderà definitivamente la notte del 5 settembre

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:16

Aperto il nuovo bando per il servizio civile universale, e la Croce Verde di Lucca. Per partecipare basta scaricare la modulistica necessaria, compilarla in tutte le sue parti e consegnarla a mano, oppure inviarla via Pec o per raccomandata, entro le ore 18 del 28 settembre alla sede centrale della...

mercoledì, 29 agosto 2018, 13:11

Un peggioramento delle condizioni meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali della Toscana. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti che interessa la Lunigiana, la Versilia e le foci del Serchio e dell'Arno

mercoledì, 29 agosto 2018, 12:12

Si rinnova con domenica 2 settembre, il tradizionale appuntamento annuale con la ciclo pedalata lungo le rive del fiume Serchio, organizzata dai gruppi donatori di sangue Fratres di Lucca, e denominata "Pedala per dare la Vita"