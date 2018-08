Cronaca



Venditore di rose multato per 5 mila euro. La protesta dei ristoratori: "Forti con i deboli"

martedì, 7 agosto 2018, 09:05

di gabriele muratori

Becco e bastonato, oltre che disperato. Così si sente Hussaim Shabbir, alias "Rosario", il venditore di rose che ogni sera cerca di sbarcare il lunario vendendo per il centro storico i suoi fiori alle coppiette ai tavolini dei locali, o a eventuali spasimanti in vena di conquiste, dopo che è stato colpito da una sanzione amministrativa di ben 5 mila euro che lo ha lasciato completamente atterrito.

Tutto è accaduto nella calda serata di venerdì, attorno alle 2.15, dove appunto Rosario, come ironicamente soprannominato da molti lucchesi, viene fermato dagli agenti della polizia municipale in borghese per un normale controllo nei pressi dell'affollata piazza San Michele.

Palese è quella che si può definire come un'attività di vendita senza alcun tipo di licenza o autorizzazione, e conseguente è la rispettiva sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del codice regionale sul commercio in aree pubbliche.

Il piccolo foglietto giallo in carta velina formato a5 a lui rilasciato, riporta una sua lampante dichiarazione dalla quale si evince la sua accorata disperazione che molto sa di supplica: "Vendo Rose per vivere". Ciò non basta a far desistere i ligi agenti, i quali lo multano di ben 5000 euro e gli sequestrano le diciassette rose rosse. Una brutta serata per Hussaim, che abbattuto se ne torna nella sua casa di San Concordio, a raccontare al figlio sedicenne quanto purtroppo appena tristemente accaduto.

Hussaim Shabbir, nato in Pakistan 55 anni fa, è arrivato in Italia nel 2011 assieme al figlio e ad altri parenti, approdando con uno dei tanti soliti barconi sulle rive dell'isola di Lampedusa partendo dai tristemente noti porti libici. Dopo mesi di campi di accoglienza, Hussaim e i suoi, sono giunti alla fine in lucchesia dove hanno da subito cercato di integrarsi al meglio svolgendo i lavori più disparati. Hussaim, munito di regolare permesso di soggiorno, da allora, si è sempre dedicato alla vendita delle rose rosse in giro per la città, fornendo per pochi spiccioli, uno dei più tipici simboli dell'affetto per addolcire eventuali storie d'amore nelle serate estive e invernali nella città dell'arborato cerchio.

"Assurdo quanto sia accaduto a Rosario" – citano alcuni ristoratori del centro oramai abituati a vederselo entrare simpaticamente ogni sera nel proprio locale a vendere le sue splendide rose alle coppiette, senza disturbare e chiedendo in cambio solo pochi soldi per poter mandare avanti la sua vita. "E' assurdo che in una città come Lucca, dove i problemi sono ben altri, si vada a distruggere la situazione già peraltro precaria di chi ha praticamente poco o nulla. Rosario non è in grado di pagare 5000 euro" – continua indignato un altro ristoratore – "Nemmeno se vendesse rose rosse ogni sera per i prossimi 15 anni". Niente e nessuno intende schierarsi contro quelle che sono le leggi italiane, assolutamente, ma un minimo di comprensione e tolleranza forse in questo caso sarebbe stato un bel colpo di buon senso. Questa è l'idea generale di molte persone che in questi giorni hanno cercato di consolare l'atterrito Rosario, ancora scosso da questo brutto colpo che lo ha visibilmente sconfortato e spaventato, oltre che messo in ginocchio. Invitato a raccontare la sua storia in uno dei vari ristoranti di città, parla tremolante, sorseggiando un semplice cappuccino e rifiutando con dignità una lauta cena offerta dai suoi amici ristoratori. Un tipo tranquillo Hussaim, che fa tenerezza, e che cerca solo comprensione. "Mio figlio di 16 anni frequenta la scuola media. Cerchiamo di andare avanti come meglio possiamo. Il mio lavoro è quello di vendere le rose e onestamente. Cosa posso fare ora? Come posso pagare una cifra del genere?". Consequenziale è il capannello di opinioni che tutti gli astanti lanciano in accorata protesta. "Controlli del comune e della polizia municipale? Spazzatura in giro per la città fino a tarda mattinata, abbandoni selvaggi di rifiuti. Durante le notti della movida, quando chiudono i locali, i vicoli del centro divengono latrine a cielo aperto" – tuonano molti residenti – "Per non parlare della sicurezza. Perché non fermano gli spacciatori? E probabilmente uno spacciatore avrebbe pagato molto meno, con pochi giorni di galera o un semplice foglio di via". Due pesi e due misure, o anche forti con i deboli, questo il principio a cui molti intendono dare contro. "Sicuramente in giro per Lucca c'è chi commette reati o violazioni ben peggiori ogni giorno, e resta impunito, oltretutto suscettibile poi di sanzioni minori di 5000 euro" – concludono i sostenitori di Rosario. "Perché rifarsi così pesantemente su di una condizione che non arreca danno a nessuno? Tutto questo ci sembra esageratamente eccessivo. Bisogna che l'amministrazione comunale si metta una mano sulla coscienza annullando un procedimento del tutto smisurato, e che poi si occupi soprattutto di ben altri problemi ben più gravi o veramente fastidiosi".