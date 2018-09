Cronaca



140mila euro per restaurare facciate e infissi di Villa Bottini

lunedì, 3 settembre 2018, 15:32

di eliseo biancalana

Pubblicata sull'albo pretorio del comune la delibera di giunta che approva il progetto di fattibilità tecnico economica per il restauro degli infissi e delle facciate di Villa Bottini. Complessivamente ammontano a 140mila euro le risorse messe a disposizione per l'intervento. Via libera dalla giunta anche al progetto esecutivo/definitivo per il rinforzo dei travi dell'ala nord-ovest e alla realizzazione dell'ascensore alla scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano.

Come spiegato nella delibera, attualmente il complesso di Villa Bottini si trova in condizioni precarie, tanto che in tempi recenti si è avuto un distacco di materiali dal cornicione del tetto. I lavori di restauro previsti dal comune interesseranno la gronda, le facciate sugli ingressi, le cornici in pietra dei vani finestra, il colonnato in pietra sulla facciata posteriore, nonché gli infissi e le persiane della villa che non garantiscono sufficienti condizioni di stabilità. Per l'esecuzione dei lavori il comune ha ottenuto un contributo di 100mila euro dalla regione Toscana. Altri 40mila euro arriveranno da risorse proprie di palazzo Orsetti.

Ammonta invece a 275mila euro la spesa complessiva per i lavori alla scuola media di Ponte a Moriano, di cui 100mila euro per il I lotto (l'intervento sulle travi), 175mila euro per il II (l'ascensore).