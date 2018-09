Cronaca



A fuoco un vivaio abbandonato tra via della Scogliera e via del Cimitero

martedì, 25 settembre 2018, 16:46

di gabriele muratori

Un vasto incendio è divampato dopo il primo pomeriggio di oggi a Sant'Anna, nella una zona a verde compresa tra il lato del cimitero urbano lato fiume e il poggio adiacente al campo nomadi di via della Scogliera. Le fiamme, aiutate dal vento e dalla folta vegetazione, si sono propagate nei dintorni, interessando buona parte delle vecchie piante appartenenti al vivaio oggi in stato di abbandono. Nei primi momenti del rogo, fumo e fiamme sono stati facilmente visti da numerosi passanti che subito hanno avvertito i vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenute tre squadre di pompieri dal comando di via Barbantini che subito si sono messe al lavoro per arginare e isolare le fiamme che stavano avanzando sia verso il muro del cimitero, sia verso una corte di abitazioni poste a ovest del rogo. Purtroppo la folta vegetazione, da tempo non potata, ha reso difficili le operazioni di accesso verso l'interno del boschetto da parte delle autobotti e quindi delle squadre dei vigili, tanto più che in un primo momento era stata valutata la possibilità di far intervenire uno degli elicotteri dell'antincendio boschivo. Intervenuta anche una squadra del servizio reperibilità del comune di Lucca per valutare quando accaduto. Una volta spento l'incendio, sono attese alcune squadre di volontari della protezione civile per eseguire le delicate operazioni di bonifica. Da un primo sopralluogo effettuato dai tecnici del comune, pare sia risultato che all'interno del boschetto, siano state rinvenute diverse bombole abbandonate come pure varie carcasse di motorini, senza contare vari cumuli di rifiuti abbandonati in diversi punti.

Molte le persone che si sono fermate a osservare il rogo ben visibile anche da lontano, come molti i residenti della zona che, preoccupati per il vento, temono l'avvicinamento delle fiamme alle loro case. "E' un incendio doloso, senza dubbio" – questa la rabbia di alcuni degli abitanti della zona.

E la rabbia aumenta ancor più se si pensa poi al vicino ma molto più vasto incendio che sta interessando la zona di Calci nel pisano, dove oltre 600 ettari di bosco sono già andati distrutti, e dove stanno operando senza sosta anche vigili del fuoco e volontari arrivati da Lucca. Per ultimo ma non per ultimo poi, proprio questa mattina, il comune di Lucca aveva diramato l'ordinanza tramite messaggio telefonico a tutti i cittadini in cui si comunicava il divieto di abbruciamento dei residui vegetali fino a fine mese, e purtroppo questa è stata la risposta.

Notizia in aggiornamento