Cronaca



A Santa Maria a Colle un busto bronzeo in ricordo di monsignor Mansueto Bianchi

venerdì, 28 settembre 2018, 08:49

di giulia del chiaro

È stata celebrata ieri sera, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Colle, paese natale di Monsignor Mansueto Bianchi, la cerimonia di inaugurazione di un busto bronzeo in suo ricordo ad opera dell’artista ceco Ivan Theimer con molta partecipazione, oltre a quella del mondo ecclesiastico, degli abitanti della frazione.

“Una serata importante e fraterna per chi ha conosciuto Consueto non solo come vescovo, ma anche come compaesano – ha inaugurato così la cerimonia Monsignor Pierluigi D’Antraccoli e ha proseguito – un momento di grande soddisfazione per tutta la comunità con l’inaugurazione di questo capolavoro di uno scultore dotato, non solo di un elevato spessore artistico, ma anche di un’ineguagliabile pazienza per i cambiamenti che di continuo ha dovuto apportare all’opera di fronte alle nostre scrupolose indicazioni”.

Mansueto Bianchi, nato a Lucca nella frazione di Santa Maria a Colle nel 1949, è deceduto il 3 agosto 2016 dopo aver ricoperto diverse cariche ecclesiastiche, a Lucca ed in altre città, tra cui quella di vescovo di Volterra e quella, che lo ha accompagnato fino alla fine, di vescovo di Pistoia. Alcuni abitanti hanno voluto precisare come, al di là delle diverse cariche che lo portavano lontano dal proprio paese d’origine, l’ecclesiastico abbia sempre mantenuto uno stretto legame con questi luoghi e con le persone che li abitano tanto che il suo tocco resta ancora oggi indelebile nella viva e profonda commozione visibile nei volti e nelle parole degli abitanti della zona.

Don Piero Ciardella ha voluto impostare la serata, in onore di questo grande personaggio della scena cattolica italiana, non limitandosi a ricordarlo, ma dando direttamente la parola a Monsignor Bianchi stesso mediante la proiezione di un’intervista da lui rilasciata nel 2013 in qualità di presidente della commissione ecumenica durante il sinodo delle chiese protestanti.

A commemorare la figura di Mansueto Bianchi era presente anche l’artefice del busto in bronzo che lo raffigura, lo scultore ceco, Ivan Theimer che non ha nascosto la sua soddisfazione nel realizzare una scultura rappresentante una persona del livello spirituale e umano del vescovo. “Ho cominciato il lavoro a partire da due elementi per ricostruire il volto di Mansueto: la croce che portava al collo e gli occhiali – ha spiegato l’artista – soprattutto gli occhiali sono stati fondamentali per cominciare il suo ritratto, almeno inizialmente, dato che, non conoscendo di persona il soggetto da riprodurre, ho dovuto basare la mia realizzazione su una serie di foto che lo rappresentavano in varie prospettive. La difficoltà data dalla foto è che fa parte della nostra civiltà fluida che resta in superficie senza cogliere la profondità dello sguardo”. Theimer non ha nascosto quindi le criticità incontrate per ricreare un soggetto con una personalità come la sua. È stata proprio questa complessità a condurre l’autore a richiedere l’aiuto, di persone vicine al vescovo Bianchi, per renderlo più veritiero possibile conducendolo a compiere continue correzioni.

Il busto presenta, sotto il volto del vescovo, una parte di abito ed una sezione inferiore rappresentante una serie di richiami alla sua personalità “perché un busto non deve solo raffigurare il soggetto, ma anche raccontare qualcosa della sua vita e della sua individualità”. Tra queste l’immagine principale è quella della barca come simbolo di un messaggio biblico di speranza e di salvezza tanto caro al Vescovo.