Al Fermi la firma del protocollo antibullismo

giovedì, 20 settembre 2018, 12:03

Nella giornata di martedì Angelo Paoli e Giuseppe Mencari, in rappresentanza del centro commerciale naturale di Segromigno in Piano hanno consegnato un trattorino tosaerba in omaggio alla parrocchia del paese

giovedì, 20 settembre 2018, 09:16

In corso 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere per un'operazione contro una presunta associazione accusata di essere dedita al traffico di stupefacenti tra Olanda e Italia. Altre 13 persone, tutti presunti spacciatori, sono indagate. Gli arresti vengono eseguiti nelle province di Firenze, Lucca, Rovigo e ad Amsterdam, in Olanda

mercoledì, 19 settembre 2018, 19:12

"Male non fare, paura non avere". Con questo spirito l'imprenditore Andrea Colombini si appresta a fare appello contro la decisione del tribunale civile di Lucca che ha rigettato in primo grado la richiesta di risarcimento di 3 milioni e mezzo di euro

mercoledì, 19 settembre 2018, 15:09

E' stata ripulita, da Sistema ambiente, l'area del cimitero di Picciorana: dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di piccole discariche, con rifiuti gettati da alcuni incivili. Lo annuncia Daniele Bianucci, consigliere comunale e presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente

mercoledì, 19 settembre 2018, 12:56

Prende il via anche quest’anno la campagna di sicurezza stradale denominata “Edward”, (A European Day Without a Road Death), promossa dal Network delle Polizie Stradali “TISPOL”, del quale la polizia di stato è presidente dall’ottobre 2016

mercoledì, 19 settembre 2018, 12:48

Prevenire è meglio che curare. Partendo da questa idea e dato il grande successo dello scorso anno, il parco commerciale San Vito ha organizzato la seconda edizione della “Giornata della Prevenzione”. L'evento si terrà il 22 settembre dalle 10 alle 19