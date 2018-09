Cronaca



Al via il 63° anno di attività del Lions Club Lucca Host. Alla presenza delle massime Autorità Civili e Lionistiche, nelle splendide sale della Villa Rossi di Vicopelago, la Presidente Maria Gloria Montinari ha ufficialmente inaugurato la nuova annata della storica associazione.

Nel suo intervento di apertura, la Presidente ha sinteticamente esposto il programma che verrà realizzato nei prossimi mesi. Particolare attenzione verrà dedicata ad uno dei temi fondamentali del Lions International, quello della lotta alla fame, attraverso il progetto di recupero del cibo “Felicittà”, un vero e proprio servizio alle persone ed alle famiglie in difficoltà che verrà attuato in stretta sinergia con il Comune di Lucca, la Caritas Diocesana e le Associazioni di Categoria Confesercenti e Confcommercio di Lucca. Nato grazie alle possibilità offerte dalla recente legge Gadda, che ha semplificato i requisiti di legge per questo tipo di donazioni di alimenti non confezionati, “Felicittà” è un service la cui progettazione risale ad oltre un anno fa, ha coinvolto numerosi Soci del Club che a vari livelli hanno collaborato attivamente alla sua creazione ed oggi è finalmente ad un passo dalla partenza. Altro tema richiamato dalla Presidente – anche questo di interesse internazionale dell’associazione - è quello della campagna di prevenzione e di supporto alla patologia diabetica, in particolare a quella che, purtroppo, colpisce i bambini, ossia il Diabete di Tipo 1, chiamato anche Diabete Mellito: quest’anno il Club Lucca Host offre, oltre alle diverse forme di aiuto già in essere dagli anni passati, un nuovo servizio di supporto a livello psicologico per le famiglie con bambini ammalati; le consulenze professionali - grazie alla generosa disponibilità di alcuni professionisti sia Soci del Club che persone esterne - saranno svolte a titolo completamente gratuito (e per tutto il tempo necessario) per aiutare i genitori ed i parenti più stretti dei bimbi diabetici; tutto ciò al fine di affrontare in modo meno traumatico la malattia, nell’interesse degli stessi piccoli pazienti che potranno trarre beneficio da un clima più sereno e consapevole all’interno del proprio contesto familiare.

“Sono proprio questi service, come del resto tanti effettuati in passato – ha concluso la presidente Montinari – la reale espressione di come il privato, in questo caso il nostro Club, possa intervenire a colmare alcune inevitabili carenze del pubblico, collaborando in stretta sinergia con gli Enti e le Istituzioni del territorio, al fine di migliorare il livello dei servizi offerti alla popolazione, in particolare a quella più bisognosa”.

Parole che sono state particolarmente apprezzate dal Prefetto di Lucca, dott.ssa Maria Laura Simonetti, che ha confermato ancora una volta la Sua disponibilità ed attenzione verso il mondo Lions, in generale, ed il Club Lucca Host, nello specifico della sua “storicità” nel territorio lucchese, ma anche dall’Assessora alle Politiche Sociali Prof.ssa Ilaria Vietina, che ha sottolineato l’importanza del progetto del recupero del cibo, che ha visto come primo partner proprio il Comune di Lucca, che vi ha aderito fin dal principio.

Una bella festa, dunque, all’insegna della progettualità e della solidarietà attiva, che non mancheranno di produrre importanti risultati già dalle prossime settimane.