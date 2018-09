Cronaca



Al via il progetto della Società Medico Chirurgica Lucchese nelle scuole superiori

giovedì, 6 settembre 2018, 15:35

di Eleonora Pomponi Coletti

Sono i giovani i protagonisti del progetto innovativo proposto dalla Società Medico Chirurgica Lucchese in collaborazione con alcune scuole superiori della provinciali che è stato presentato stamani nelle sale dell’Ufficio Scolastico Territoriale, alla presenza della presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese Daniela Melchiorre, della dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Donatella Buonriposi e del dirigente scolastico del Polo scientifico tecnico e professionale Fermi Giorgi Massimo Fontanelli.

Il progetto, che avrà il suo apice al congresso annuale della Società in programma il prossimo 8 novembre ha in programma una grande novità, che sta nell’aver proposto di realizzare il convegno non in maniera canonica, ma tramite dei tavoli di lavoro\discussione, nei quali gli studenti, sotto la guida degli insegnanti si potranno confrontare in maniera autonoma su tematiche varie e dove presenteranno i lavori svolti nel priodo precedente al convegno.

Dopo gli episodi spiacevoli di bullismo che hanno toccato anche Lucca, come moltre altre città italiane, lo scorso anno, è sembrato di primaria importanza affrontare temi come il bullismo, il cyber-bullismo, così come il rapporto studente – famiglia, famiglia – istituto scoltastico ecc, proprio perché se tra giovani e adulti, tra giovani e scuola e tra giovani e giovani non c’è una corretta relazione, il problema può avere i suoi riscontri dal punto di vista sanitario, e là dove un atteggiamento scorretto non è ancora una vera e propria patologia, crea un terreno fertile per il suo insorgere in futuro.

L’iniziativa, che coinvolge alcune classi dell’istituto tecnico professionale Fermi Giorgi e dell’ ITC Carrara, si inserisce in un contesto molto importante: a breve infatti, come dichiarato dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Donatella Buonriposi, verra’ firmato un protocollo d’intesa con le forze dell’ordine e studenti su tematiche come la convivenza civile e democratica, individuando una figura che faccia da tutor agli studenti e ai docenti che, per essere buoni educatori e dare un contributo concreto, devono essere docent informati.

Il convegno, il cui programma definitivo sara’ presentato a breve, si svolgera’ l’8 novembre appunto, a Palazzo Ducale; tra gli altri saranno presenti la Questura e la Provincia di Lucca assieme a molti professionisti che insieme ai ragazzi si occuperano del mondo dei giovani.



