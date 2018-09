Alla stazione un vagone domitorio

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 5 settembre 2018, 15:37

La prima campanella per la scuola dell'infanzia paritaria Leone XII è già suonata oggi nella nuova sede di piazzale Verdi nel centro storico. Le aule della Leone XII sono state infatti collocate nelle stanze libere della scuola dell'infanzia statale “Il girasole” dopo che la sede di via San Nicolao è...

mercoledì, 5 settembre 2018, 15:06

La Chelini, che dal 2014 è entrata a far parte dell'Istituto Comprensivo Lucca 6, è da sempre una scuola media pioniera: nel 1996 è stata la prima ad avere l'indirizzo musicale, nel 2015 è stata la prima scuola media a coinvolgere direttamente gli studenti nelle mobilità Erasmus + e da...

mercoledì, 5 settembre 2018, 08:40

"Per la vostra incapacità di operare, lo studente non devono pagare!" questo il testo dello striscione srotolato dagli studenti del Paladini-Civitali, che ieri pomeriggio hanno protestato davanti alla Provincia in vista dell'inizio dell'anno scolastico

mercoledì, 5 settembre 2018, 08:38

L'agenzia di eventi "Incanto Party", con il supporto media di "Lucca Kids", il portale per bambini e famiglie di Lucca e provincia, organizza un aperitivo speciale per far incontrare genitori e baby sitter

martedì, 4 settembre 2018, 23:05

"La premessa doverosa, che non è solo formale, è che aspettiamo che il comune pubblichi la determina di assegnazione, che è una cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni". Esordisce così Fulvio Calia (foto), consigliere di gestione della Fondazione Campus

martedì, 4 settembre 2018, 18:35

Il collegio dei docenti dell’IIS Carrara Nottolini Busdraghi, nella riunione di oggi, in merito alle decisioni della Provincia che assegnano al Carrara un numero di aule inferiore al numero di classi, ha approvato una mozione fortemente critica nei confronti dell'ente presieduto da Luca Menesini