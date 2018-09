Cronaca



Anche il CISOM sfilerà alla processione di Santa Croce

domenica, 9 settembre 2018, 10:11

Quest'anno, per la prima volta in assoluto, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) prenderà parte alla tradizionale Luminara lucchese di Santa Croce che si svolge ogni 13 settembre.

Il Capo Sezione CISOM di Lucca, Davide Sallustio, si dichiara davvero molto contento del fatto che il Corpo, nella realtà della neo Sezione da lui guidata (e facente parte delle varie realtà che compongono il Raggruppamento Toscana), partecipi all'evento più importante della città assieme alle altre associazioni di volontariato presenti nella provincia. "A tal proposito - dice Sallustio - vorrei ringraziare personalmente il Sindaco di Lucca Tambellini e tutti i componenti del Comitato di indirizzo della Luminara per aver accolto positivamente la nostra richiesta di partecipazione, che spero diventi un appuntamento fisso anche nel prossimo futuro".

Il CISOM, il cui motto è "Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo" ("Tempestivi nell'accorrere, efficaci nel soccorrere"), è una fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitaria e di cooperazione, strumentale al Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Corpo opera per portare assistenza e soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), che di fatto è la compagine italiana del Malteser International (l'agenzia internazionale di soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta), è stato fondato ufficialmente il 24 giugno 1970 quale Corpo di volontariato ad ordinamento civile dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), e solo nel 2012 è stato trasformato in una fondazione di diritto melitense riconosciuta dalla Repubblica Italiana.

Il CISOM, sin dalla sua nascita,ha sviluppato l'originaria vocazione medico-sanitaria, oltre che sociale, ed implementato, a seguito della sottoscrizione di un accordo bilaterale in materia di assistenza in caso di gravi calamità (1991) tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e lo Stato italiano, le proprie capacità logistiche e operative nei diversi settori di protezione civile.

Le collaborazioni con Forze ed Istituzioni a livello nazionale quali il Ministero dell'Interno, il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, il Corpo Forestale dello Stato, laGuardia di Finanza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Marina Militare italiana così come le Regioni e numerosi Enti Locali, offrono al Corpo ed ai suoi volontari la possibilità di svolgere importanti servizi e di accrescere le proprie competenze operative attraverso percorsi formativi, convenzioni e protocolli operativi. Da notare che una rappresentanza dei volontari del CISOM, riconoscibili dai caratteristici baschi rossi, sfila annualmente nel settore riservato al Corpo militare dell'ACISMOM, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana.