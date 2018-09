Cronaca



Apposta la targa per Viviani e Pellegrini, i due lavoratori morti per allestire la Luminara

sabato, 1 settembre 2018, 14:36

di eliseo biancalana

Non sono state le istituzioni, come era previsto, ma la pioggia e il vento a scoprire la targa in memoria di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini. Comunque, da oggi, sulla facciata di Palazzo Pretorio una lastra ricorderà i due lavoratori morti in quel luogo il primo settembre 2017, mentre stavano posizionando i lumini per la luminara di Santa Croce.



Prima della cerimonia si è svolto alla camera di commercio un convegno dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. L'apposizione della targa era prevista per le 12.30, ma per evitare l'imminente temporale è stata anticipata di una decina di minuti. Un accorgimento purtroppo inutile: vento e pioggia si sono abbattuti sui numerosi presenti, che comunque sono rimasti in religioso e civile silenzio ad assistere alla cerimonia.



La targa, coperta da un drappo rosso, è stata subito scoperta dal forte vento, provocando prima un momento di disappunto tra il pubblico e poi un applauso convinto di tutti. È stato il presidente della commissione consiliare speciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro Roberto Guidotti a iniziare la cerimonia e a dare la parola al sindaco Alessandro Tambellini. "La città di Lucca nei momenti importanti sa sempre mostrare la sua anima" ha detto nel suo discorso il primo cittadino, affiancato dal consigliere comunale Guido Angelini in rappresentanza del comune di Capannori (Antonio Pellegrini era di Lammari), dal comandante dei carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono e dall'arcivescovo Italo Castellani. Sia il sindaco che il vescovo hanno sottolineato che l'incidente in cui persero la vita i due lavoratori è avvenuto a ridosso della luminara di Santa Croce, momento importante per Lucca sul piano civile e religioso. Monsignor Castellani ha accostato la morte di Viviani e Pellegrini al significato spirituale della luminara.



È stata poi recitata la preghiera del Padre Nostro. Dopo la benedizione dell'arcivescovo, autorità e familiari si sono uniti in un commosso abbraccio, incuranti della pioggia scrosciante.