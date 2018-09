Brucia il Monte Serra, vigili del fuoco anche da Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 settembre 2018, 13:04

La riflessione è del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti. Marchetti ieri era tra coloro che hanno effettuato il sopralluogo nel nosocomio lucchese assieme ad altri rappresentanti politici, civici e dei comitati

martedì, 25 settembre 2018, 12:30

Prosegue il codice giallo per vento fino alle 13 di domani, mercoledì 26 settembre su tutta la Toscana, ad eccezione di Lunigiana e Valle del Serchio. La sala operativa unica della protezione civile regionale ha prolungato lo stato di vigilanza a causa dell' intenso flusso di Grecale

martedì, 25 settembre 2018, 11:25

In Toscana Unicoop Tirreno conta 58 punti vendita, con circa 2 mila 400 dipendenti. Filcams Cgil Toscana: "Si teme anche per il loro futuro, vista la situazione generale della cooperativa, tanto più che Unicoop Tirreno ha spiegato che esistono altri 18 punti vendita "critici" senza dire quali sono e cosa...

lunedì, 24 settembre 2018, 21:56

Lucca ritorna ad essere il set ideale, stavolta per una produzione italo tedesca. Sono infatti iniziate stamattina in piazza S. Michele, presso l’omonimo bar, le riprese di “Ein sommer in der Toskana” (“Un’estate in Toscana)

lunedì, 24 settembre 2018, 15:41

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'Azienda USL Toscana nord ovest diffuso dopo il sopralluogo fatto oggi dai comitati all'ospedale San Luca. L'azienda ribadisce che il numero di posti letto è quello che aveva già comunicato nelle settimane precedenti

lunedì, 24 settembre 2018, 15:34

Si è svolto stamani il sopralluogo dei Comitati Sanità Lucca all'ospedale San Luca. La visita ha avuto come scopo quello di verificare quanti sono i posti letto a disposizione e se è stato rispettato l'impegno dell'Asl Toscana Nord Ovest a evitare la promiscuità tra uomini e donne nelle camere di...