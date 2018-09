Cronaca



Cadono ancora frammenti dai palazzi in centro storico

lunedì, 3 settembre 2018, 11:19

di gabriele muratori

Stamani è toccato a Via Roma. Ancora episodi di piccoli cedimenti e distacchi di frammenti di intonaco e/o cornicioni che dai secolari palazzi del centro cadono sulle vie colme di turisti e passanti. Attorno alle ore 9.30, alcuni piccoli pezzi di laterizio, si sono abbattuti da uno dei palazzi, di fronte all'ingresso della banca di Via Roma, fortunatamente senza colpire nessuno.



Subito avvertiti i vigili del fuoco, sono state inviate dal comando di Via Barbantini due squadre munite di autoscala per mettere in sicurezza la facciata del palazzo. Sul posto anche i vigili urbani per transennare la via ed il servizio reperibilità del comune di Lucca per verificare l'eventuale pericolosità della zona.