Cronaca



Caduto pezzo di cornicione in via Cenami

sabato, 1 settembre 2018, 17:16

di Barbara Ghiselli

Il temporale di questa mattina, abbattutosi sulla città, non è passato senza lasciare traccia basti pensare che in via Cenami, in pieno centro storico, dal civico 23, un pezzo di cornicione si è staccato verso le 13.30 e, solo per un caso fortuito, è caduto sull'asfalto, senza colpire nessuno.

Dopo la segnalazione, i vigili della polizia municipale e i tecnici del comune sono giunti sul luogo per transennare la zona e fare tutti i controlli del caso. Sono stati poi chiamati anche i vigili del fuoco che hanno fatto un sopralluogo per controllare se vi fossero altri pericoli di cedimento.