Campo di Marte, verso la revisione dell'accordo di programma del 2005

martedì, 18 settembre 2018, 14:59

di eliseo biancalana

Il futuro di Campo di Marte all'attenzione dell'aula di Palazzo Santini. Andrà al voto stasera in consiglio comunale la proposta di delibera che ratifica l'adesione del sindaco all'accordo di programma tra regione Toscana, Asl, provincia e comune di Lucca per consentire la messa in opera dei moduli prefabbricati che ospiteranno gli studenti del liceo delle scienze umane Paladini nel parcheggio di via Gianni. L'accordo contiene anche un articolo che aprirà la strada alla revisione dell'accordo di programma del 2005 sul Campo di Marte.

Come è noto, gli studenti del Paladini sono rimasti senza una sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao per ragioni di sicurezza. Per far continuare le loro attività didattiche sono stati messi a disposizione dei prefabbricati, che sono stati posizionati nel parcheggio di via Carlo Gianni, e delle stanze della Palazzina 7 di Campo di Marte, l'ex centro trasfusionale. A tal fine si rende necessaria una variante al regolamento urbanistico comunale di natura provvisoria. Con la proposta di delibera in votazione stasera il consiglio ratificherà l'adesione del sindaco all'accordo di programma per il Paladini, passaggio che consentirà al presidente della regione di approvarlo con decreto a seguito del quale saranno fatte le variazioni urbanistiche necessarie.

Ma il voto stasera riguarderà anche le future scelte su Campo di Marte. Recita infatti l'articolo 7 dell'accordo di programma che dovrà essere ratificato stasera: "I sottoscrittori del presente accordo sono impegnati a promuovere e proporre a tutte le amministrazioni che avevano sottoscritto l'accordo di programma del 18.11.2005 (accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Lucca) di integrare il medesimo con il contenuto del presente per la parte che riguarda l'utilizzazione della palazzina 7 e comunque si impegnano a rivedere tale accordo entro la fine del corrente anno ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8". Come si evince dalla delibera della giunta regionale che ha approvato la bozza dell'accordo, questa disposizione fa seguito a una richiesta dell'Asl. "Con una nota del 2 agosto 2018 – è scritto nella delibera –, il direttore generale della Asl Nord Ovest ha sì acconsentito alla messa a disposizione delle aree e dei locali richiesti all'interno del complesso Campo di Marte (...) chiedendo nel contempo di prevedere tale concessione nell'ambito della revisione, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 8/2012, dell'accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Lucca".

Per inciso, il titolo dell'articolo della legge regionale numero 8 del 2012 è "Valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie". A questo punto l'interrogativo che si pone è in quale direzione andrà questa "valorizzazione".

Nella foto: i prefabbricati nel parcheggio in via Carlo Gianni, davanti al Campo di Marte.