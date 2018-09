Cattedrale di San Martino, restauro nel portico e sulla facciata

Altri articoli in Cronaca

sabato, 8 settembre 2018, 09:05

Coppia di treni speciali straordinari giovedì 13 settembre per permettere la partecipazione alla famosa “Luminara di Santa Croce” 2018 che, come è noto, si svolge in serata nel centro storico di Lucca, attraverso il percorso che dalla Basilica di San Frediano raggiunge la stupenda Cattedrale di San Martino

venerdì, 7 settembre 2018, 18:04

Domani, sabato 8 settembre alle 18, presso la sede dell’associazione (Castello Porta San Pietro) sarà inaugurata la Mostra dedicata ai “Gelatieri di Lucchesia”

venerdì, 7 settembre 2018, 16:04

"Non smetteremo mai di ringraziare la signora" ha detto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi a Palazzo Micheletti

venerdì, 7 settembre 2018, 15:56

I prefabbricati per il Paladini al Campo di Marte arriveranno all'inizio della prossima settimana. In viale Marti continuano i lavori anche all'interno dell'edificio e l'allestimento delle classi con gli arredi necessari per la didattica

venerdì, 7 settembre 2018, 14:31

Brutto infortunio presso l'azienda So.Car.Pi., in via delle cartiere, a Villa Basilica. Un uomo, G. Q., di Lucca, 45 anni, ha riportato ustioni di primo e secondo grado in diverse parti del corpo: volto, addome e gambe

venerdì, 7 settembre 2018, 13:49

Nella giornata di ieri il tenente colonnello Fabrizio Casini, capo ufficio comando del comando provinciale di Lucca, ha lasciato il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età