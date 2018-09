Cronaca



Centrosinistra in piazza contro "l'anima nera": "No al fascismo"

venerdì, 21 settembre 2018, 22:21

di eliseo biancalana

"Il popolo democratico, il popolo antifascista, è preoccupato" ha detto a un certo punto Luciano Luciani, riassumendo così in una frase lo spirito che ha animato il presidio contro la violenza che si è svolto in centro storico. Un'iniziativa promossa dagli amministratori locali di centrosinistra dopo il verificarsi di due recenti episodi di aggressione.

Oltre un centinaio di persone si è trovato intorno alle 18.30 in piazza San Giusto. Non c'erano né bandiere, né striscioni. Gli intervenuti si sono raccolti in semicerchio davanti alla sede della cassa di risparmio, sui cui gradoni si sono alternati gli oratori che hanno arringato il pubblico muniti di un megafono. L'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina (con la fascia tricolore) ha aperto gli interventi. "No alla guerra, no alla violenza, no al fascismo" ha scandito. L'esponente dem si è in particolare scagliata contro la recente apertura di una sede locale del partito di estrema destra "Forza Nuova". "Un segnale estremamente pericoloso" l'ha definito l'assessore, che ha stigmatizzato il fatto che durante l'inaugurazione uno dei leader del partito si è rivolto ai sostenitori chiamandoli "camerati", ed è stato proposto di dedicare una piazza a Idreno Utimperghe, gerarca fascista fucilato dai partigiani. "Questi appuntamenti non sono formali – ha detto l'assessore a proposti del presidio – questi sono appuntamenti che segnano una comunità intenzionata a reagire".

La manifestazione contro la violenza è stata a tutti gli effetti una manifestazione contro il fascismo, come è stato evidente anche dagli interventi successivi, dalle parole del professor Luciani ("C'è un ritorno dell'anima nera" ha sostenuto), ma anche di Marco Vignolo Gargini e della presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Lucca, Rosalba Ciucci. Sebbene non ci fossero simboli di partito, era chiaro l'orientamento politico. Numerosi i politici di centrosinistra in piazza, tra cui il consigliere regionale Stefano Baccelli. A un certo punto è passato il vescovo Italo Castellani, che ha scambiato qualche commento con i presenti prima dell'inizio della manifestazione.

Gli episodi di violenza che hanno allertati gli animi sono stati due: l'aggressione a un'auto con tre tifose aretine dopo la partita Lucca-Arezzo e il pestaggio di un giovane in via dei Borghi. Nel primo caso non sono per ora emersi elementi che facciano pensare a una matrice politica, mentre nel secondo è stata ipotizzata, ma dovrà essere confermata dalle indagini. In ogni caso, questi fatti hanno ricordato a molti quando, anni fa, alcuni estremisti di destra si resero responsabili di azioni di violenza dentro lo stadio e fuori. Tra i presenti alla manifestazione si poteva riconoscere Cristiano Alberti, la cui libreria "Baroni" fu in passato presa di mira dagli estremisti. "Denunciare immediatamente" è secondo lui la mossa da compiere di fronte a episodi di questo genere.