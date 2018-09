Cronaca



Cimitero di Picciorana, Sistema ambiente ha rimosso i rifiuti abbandonati

mercoledì, 19 settembre 2018, 15:09

E' stata ripulita, da Sistema ambiente, l'area del cimitero di Picciorana: dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di piccole discariche, con rifiuti gettati da alcuni incivili.

Lo annuncia Daniele Bianucci, consigliere comunale e presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente che aveva raccolto la problematica, e che sull'argomento ha presentato, nel corso del Consiglio comunale di ieri sera (18 settembre) un'apposita raccomandazione dall'Amministrazione comunale.

"Alcuni cittadini di Picciorana mi hanno evidenziato come nell'area del cimitero del paese sia stata più volte riscontrata la presenza di vere e proprie piccole discariche, prodotte anche in questo caso – come in altre, ahimè circostanze sul nostro territorio – dal comportamento di alcuni incivili. Che, mi pare giusto ogni volta ricordarlo, sono solo la più piccola minoranza dei cittadini, ma non per questo sono meno dannosi – ha spiega Daniele Bianucci, durante l'assise di Palazzo Santini - Desidero ringraziare Sistema ambiente per essere prontamente intervenuta, di fronte alle segnalazioni, per rimuovere i rifiuti; e il comandante della polizia municipale, per aver garantito da subito più controlli nella zona, al fine di individuare i responsabili. Ho voluto raccomandare all'Amministrazione comunale di attivarsi, sia con l'azienda dei rifiuti, sia con la propria struttura, proprio per incentivare al massimo le verifiche, al fine di esperire ogni azione affinché fatti del genere non accadano più. In particolare i cittadini mi hanno anche recentemente evidenziato che pure nel bidone del cimitero, adibito all'organico e ai resti vegetali dei fiori delle tombe, sia stata riscontrata la presenza di sacchetti della spazzatura, gettati appunto da cittadini irresponsabili: ho raccomandato quindi, ulteriori controlli, pure in tal senso".