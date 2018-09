Cronaca



Con Lucca sempre nel cuore

lunedì, 3 settembre 2018, 22:34

di luciano luciani

Lucchese d'origine, con una lunga esperienza di vita in altre importanti città italiane, non più giovanissima, ma giovanile, legatissima alla sua città e residente in corso Garibaldi, la signora Aurora Malerba Ascani ci racconta che "finalmente, dopo cinquantasette anni di lontananza sono tornata a vivere nella mia amata città". Una breve chiacchierata con lei, ci fornisce un punto di vista significativo per interpretare le trasformazioni che Lucca sta conoscendo nel suo divenire urbanistico, civile, culturale, umano...

È così importante Lucca per lei?

Certo. Ovunque io abbia vissuto, nel mio cuore c'è sempre stato il ricordo, fra i tanti, della meravigliosa facciata di S. Michele illuminata dal sole pomeridiano o l'emozione di un tramonto visto dal baluardo di S, Paolino mentre nel cielo ancora azzurro c'è già la luna.

Però, non manca mai un però...

La gioia provata nel ritrovare questi momenti magici è stata però sciupata dal dolore di vedere come è diventata oggi la città. Malmessa: le strade e le piazze, spesso non pulite, invase dai furgoni che scaricano le merci ancora a mezzogiorno, i sacchetti della spazzatura che, nella tarda mattinata, fanno ancora bella mostra di sé vicino ai portoni, le troppe automobili che riempiono le piccole piazze e i tanti meravigliosi alberi delle mura ormai malati. Quale sarà il loro destino? Quale il destino di questo delicato, fragile gioiello che è ancora Lucca?

Sembra pessimista circa il destino della sua città

La mia Lucca purtroppo, anche se in misura minore rispetto ad altre città, sta perdendo il suo incanto di raffinatezza, di cultura, di silenzio, di bellezza. Per cercare di ritrovare l'atmosfera della mia giovinezza, giro al mattino presto per le sue vie solo allora silenziose, ma la mia tristezza non passa e cresce l'inquietudine circa il suo futuro.

Cos'è, a suo parere, che potremmo fare, tutti insieme?

Spero che un moto di orgoglio, di amore faccia ritrovare a tutti noi cittadini e agli amministratori la voglia di cambiare le cose. Insieme, alla pari, democraticamente. Perché la nostra Lucca possa conquistare per la sua bellezza e civiltà il cuore e il ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di frequentarla e conoscerla.

intervista a cura del Comitato Residenti a difesa della Città