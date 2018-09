Cronaca



Consegnati a Lucca quattro bastoni elettronici Lions

sabato, 29 settembre 2018, 18:48

Con grandissima emozione che oggi sono stati consegnati quattro Bastoni Elettronici Lions, grazie alla consueta raccolta fondi durante la Lions Running. Quattro nuovi fari nel buio, splendidi ausili per la mobilità di queste quattro persone non vedenti, che da oggi, di augura Lions, potranno avere maggiore autonomia e sicurezza nella loro vita. La cerimonia si è svolta a Lucca in piazza della Cittadella, oggi alle 11, ed erano presenti, oltre alle autorità lionistica e civili, numerosi soci Lions.



“Il B.E.L. consiste in un bastone bianco ripiegabile che mediante un sistema di sensori ad ultrasuoni è in grado di rilevare ostacoli alti e bassi. Il principio è molto semplice ed è lo stesso che usano i pipistrelli in natura, i radar in aviazione, molte moderne automobili con i sensori di parcheggio. La presenza di un ostacolo viene comunicata tramite una vibrazione dell’impugnatura che varia a seconda che l’ostacolo si presenti a livello del suolo oppure sopraelevato (basti pensare ad esempio, alla sbarra di un passaggio a livello, al portellone di un’auto parcheggiata, ad un davanzale sporgente)" racconta il presidente della Zona G Fabrizio Tardelli.”



“I Lions non mancano mai all’appuntamento con la generosità - racconta il governatore distrettuale Daniele Greco - offrendo da anni la loro collaborazione ad iniziative a scopo solidale come questa. Esprimiamo gratitudine verso tutti i soci e gli amici presenti, che hanno partecipato e contribuito attivamente alla piena riuscita di questa importante iniziativa sociale, con un particolare ringraziamento al Comitato Lions Running che ha coordinato il service.”



Di seguito i Club Lions e Leo che hanno sostenuto il Service: Antiche Valli Lucchesi; Garfagnana; Lucca Host; Lucca Le Mura; Pescia; Pietrasanta Versilia Storica; Leo Club Lucca; Leo Club Pescia; Inoltre la Nostra Onlus Amo dell’Amore. Di seguito le autorità Civili presenti alla consegna: Sindaco Lucca Alessandro Tambellini; Questore dott. Vito Montaruli; Presidente Unione Cechi Angelo Grazzini; Don Lucio Malanca. Di seguito i destinatari dei 4 bastoni BEL: Deborah Chieffalo; Silvia Chelazzi; Rita Nannini; Alberto Pacini.



L’organizzazione della Lions Running ringrazia l’amministrazione comunale e la provincia di Lucca per aver creduto fin da subito in questo importante evento.



"Ma il progetto Lions Running non si ferma qui - dichiara Lions -, siamo già al lavoro per la prossima edizione. Un’attività di servizio che i Lions vogliono continuare a svolgere sul territorio a beneficio della popolazione, in ottemperanza al loro motto: “WE SERVE”.