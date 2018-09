Cronaca



Contenzioso tra i festival, Colombini sconfitto, ma non arreso: "Impugno la sentenza"

mercoledì, 19 settembre 2018, 19:12

di eliseo biancalana

"Male non fare, paura non avere". Con questo spirito l'imprenditore Andrea Colombini si appresta a fare appello contro la decisione del tribunale civile di Lucca che ha rigettato in primo grado la richiesta di risarcimento di 3 milioni e mezzo di euro presentata dal "Puccini e la sua Lucca Festival" nei confronti della Fondazione Festival Pucciniano, che organizza il "Festival Puccini" di Torre del Lago.

Affiancato dai propri legali Chiara Bimbi e Armando Pasquinelli, Colombini ha accolto i giornalisti nella sua casa per dare la propria versione della vicenda. Colombini ha ricordato di aver ricorso alla vie legali per aver ritenuto diffamatorio il comportamento posto in essere nei suoi confronti dalla fondazione. Bisogna ricordare che in precedenza al "Puccini e la sua Lucca festival" era stato inibito l'uso del termine "Festival Puccini" dal tribunale dei marchi e dei brevetti di Firenze. Per aver usato i due termini, Colombini era stato querelato dal Pucciniano. In primo grado l'imprenditore era stato condannato, ma la sentenza era stata ribaltata in appello (nel gennaio 2014) "perché il fatto non costituisce reato". Conseguentemente, il "Puccini e la sua Lucca Festival" aveva richiesto alla fondazione il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (d'immagine e morali) che avrebbe ricevuto dalla vicenda. Ma con sentenza del 18 settembre, il tribunale di Lucca ha rigettato tutte le domande di Colombini, condannando lo stesso a rimborsare alla fondazione le spese di liti, liquidandole in complessivi 17mila e 250 euro. Al tempo stesso il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno presentata dalla fondazione contro Colombini ai sensi dell'articolo 96 comma 3 del codice di procedura penale. L'ente versiliese riteneva infatti l'azione promossa dalla controparte in malafede.

"Io ho una grande fiducia nella magistratura" ha detto Colombini, che però con i suoi legali non si è detto convinto dalle argomentazioni del giudice di primo grado. "Siamo sorpresi – ha infatti sostenuto l'avvocato Bimbi – perché il giudice non ha negato il diritto a Colombini, ma ha ritenuto che fosse prescritto perché, per il magistrato, il risarcimento del danno sorgeva al momento della querela, nel giugno 2008". In particolare i legali contestano come è stato applicato l'articolo 2947 del codice civile ("Prescrizione al diritto del risarcimento del danno"). "Se il fatto illecito deriva da reato i termini decorrono dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile – ha argomentato l'avvocato –. La sentenza è datata 31 gennaio 2014, noi siamo partiti con la causa ad ottobre 2014". Gli avvocati hanno inoltre evidenziato che nella sentenza il giudice ha riconosciuto "la legittimità in astratto dell'azione risarcitoria per la condotta diffamatoria inerente l'attribuzione di un reato non commesso". L'intenzione è quindi quella di impugnare la sentenza. "Speriamo e crediamo che la corte d'appello accoglierà le nostre ragioni" hanno spiegato Colombini e i legali. La lite tra i due festival continua.

Nella foto: Andrea Colombini e l'avvocato Chiara Bimbi