Cronaca



CRI, si smantella il tendone alle Tagliate

martedì, 18 settembre 2018, 15:02

E' iniziata stamani (18 settembre) la dismissione della struttura centrale (il cosiddetto “tendone”) di via delle Tagliate, utilizzata dalla Croce Rossa come magazzino e per altre attività di supporto alla vita dell'associazione.

L'ufficio tecnico ha infatti emesso una valutazione sullo stato di salute dell'immobile, che evidenzia criticità strutturali e impiantistiche, tali da rendere necessaria l'interdizione all'accesso nel “tendone” per motivi di sicurezza.

Da ciò, quindi, la volontà dell'amministrazione Tambellini di fare propri gli esiti della relazione e procedere con una riqualificazione complessiva dell'area, cercando di trasformare in tempi brevi il problema in opportunità. Questo, infatti, consentirà all'amministrazione comunale di ripensare l'utilizzo della zona, cosa più volte espressa e auspicata, con un'idea complessiva di rinascita di quella parte di città, come previsto anche dal Piano strutturale approvato lo scorso anno. Volontà che ben si inserisce nel percorso di riqualificazione già intrapreso, con il palazzetto dello sport e il campo Coni, che sono stati oggetto -e lo saranno in futuro- di notevoli interventi di ristrutturazione e valorizzazione, con il mercato bisettimanale e il Luna Park. A breve, inoltre, Sistema Ambiente cambierà sede e questo permetterà di avere ulteriore spazio libero da utilizzare a favore dell'attività sportiva, mercatale e ludica.

Lo smontaggio. Le procedure di dismissione sono partite proprio questa mattina. L'accesso alla struttura è interdetto: potrà accedere nel “tendone” solo personale autorizzato, munito di dispositivi di sicurezza e con l'unica finalità di procedere gradualmente alla rimozione di tutto il materiale presente all'interno.

Contemporaneamente, invece, le attrezzature appartenenti alla Protezione Civile, fino ad oggi sistemate in via delle Tagliate, saranno trasferite nell'immobile di proprietà comunale di via delle Città Gemelle.

Nel frattempo l'amministrazione comunale si rende disponibile per il supporto alla Croce Rossa, affinché essa possa dotarsi di una nuova sede più idonea.