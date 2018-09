Cronaca



Dalla generosità della signora Pina, un palazzo per donne e bambini svantaggiati

venerdì, 7 settembre 2018, 16:04

di Eliseo Biancalana

"Non smetteremo mai di ringraziare la signora" ha detto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi a Palazzo Micheletti. In effetti quello che ha fatto un anno fa Giuseppina Micheletti non è cosa da tutti i giorni: ha donato alla fondazione la nuda proprietà del proprio palazzo. Adesso questo gesto di generosità sta per dare i suoi frutti: partiranno a breve nella struttura le attività sociali organizzate dall'associazione Luna e dall'istituto Carlo del Prete.

Oggi si è svolta la presentazione ai giornalisti dei locali che saranno destinati agli scopi benefici. Palazzo Micheletti si trova lungo Borgo Giannotti, al civico numero 300, vicino a piazza della Croce. L'immobile si compone di quattro piani e di un seminterrato, per complessivi 970 metri quadrati. È inoltre corredato da un piccolo fabbricato a fianco. Con la propria donazione la signora Micheletti ha mantenuto a vita il diritto di usufrutto del Palazzo, con l'eccezione del primo piano, che è stato destinato alle attività a favore delle donne e dei bambini. Nello specifico, l'associazione Luna vi organizzerà un laboratorio per aiutare le donne che hanno vissuto periodi di difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, attraverso il recupero di vecchi mestieri quali la sartoria. L'istituto Carlo del Prete vi aprirà invece un centro diurno per minori che vivono ancora in famiglie con problematiche di vario tipo.

La signora Micheletti continua a vivere all'interno del Palazzo. Non senza una certa emozione, ha ammesso ai giornalisti di provare nostalgia nell'attraversare quelle stanze del primo piano dove è nata e vissuta. "È veramente un progetto molto bello", così ha commentato l'apertura dei due centri diurni. La scelta dell'associazione Luna e dell'istituto Carlo del Prete è avvenuta di intesa tra la donatrice e la fondazione, tenendo conto del desiderio di lei di destinare l'immobile a favore delle donne e dei bambini, per i quali Giuseppina Micheletti si è a lungo spesa come volontaria. Bertocchini ha espresso l'auspicio che il gesto della signora faccia scuola, e sia seguito da altri. Al momento sembra infatti si tratti dell'unico caso in Italia di un privato che sceglie una fondazione di origine bancaria per una donazione benefica.

"Ringrazio la signora Pina per il grande gesto" ha detto la vicepresidente della fondazione, Lucia Corrieri Puliti. È intervenuto per l'ente di San Micheletto anche il responsabile tecnico Franco Mungai. Ovviamente soddisfazione è stata espressa pure dai rappresentanti degli enti beneficiari dell'ospitalità della signora Micheletti, ovvero dalla presidente dell'associazione Luna Daniela Elena Caselli e dalla presiedente dell'istituto Carlo Del Prete Nelita Lilli Begliuomini.