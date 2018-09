Cronaca



Degrado a Ponte a Moriano

lunedì, 10 settembre 2018, 15:57

di andrea salerno

Ponte a Moriano, come altre zone periferiche del comune di Lucca, è finito nel dimenticatoio delle istituzioni locali. Il paese, nato sulle rive del Serchio, vive sempre più nella decadenza causata dalla pressoché totale assenza di cura e di interventi volti a ridonare il decoro che meriterebbe ogni frazione cittadina.

Addentrandosi nella piazza principale, dedicata all'eroe irredentista Cesare Battisti, si può notare la condizione di trascuratezza in cui versa il teatro Idelfonso Nieri, un tempo sede di locali e di un cinema. Oltre a ciò, la pavimentazione esterna, palesemente deteriorata, presenta numerosi rifiuti e cocci di bottiglia.

Altro punto critico, senza doversi allontanare troppo dalla piazza, è rappresentato dai “campetti rossi”, ubicati a poche decine di metri dalla scuola media di via Volpi – anch'essa tenuta in condizioni non certo ottimali -. I campetti, o almeno quello che ne resta, non sono sfruttabili da tempo immemore, per di più, non è mai stata presa in considerazione una riqualificazione dell'area, magari con un progetto volto a offrire un luogo di gioco e ritrovo ai giovani del posto. Spostandosi verso via Vecchia della Stazione, vale la pena segnalare il preoccupante stato del ponticello sul canale, di cui sta iniziando addirittura a comparire lo 'scheletro'.

Le carenze da evidenziare, ovviamente, sarebbero maggiori rispetto a quelle sopraelencate, tuttavia, lo scopo di questo articolo è quello di “lanciare il sasso” in uno specchio d'acqua da troppo tempo piatto, portando sotto i riflettori una situazione che penalizza oltremodo Ponte a Moriano ed i suoi abitanti.

Ma proprio grazie alla perseveranza di questi ultimi, che hanno fatto sentire insistentemente la propria voce al comune, il 27 settembre alle 21, presso la Croce Verde di Ponte a Moriano, si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini con il sindaco Alessandro Tambellini, in cui si potrà discutere dei problemi e degli eventuali interventi da compiere per risollevare le sorti di una frazione troppo a lungo abbandonata a se stessa. La speranza è che dalle parole si passi, finalmente, ai fatti.