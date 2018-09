Cronaca



Deruba un pendolare e chiede in cambio un compenso: arrestato dopo aggressione

lunedì, 3 settembre 2018, 13:26

L'indagine è partita dal furto di un cellulare avvenuto in stazione per mano di tre uomini lucchesi ai danni di un pendolare. I tre, qualche giorno dopo il furto, hanno fatto credere alla vittima di poter recuperare il telefono dietro il compenso di 50 euro. Al rifiuto dell'uomo, uno dei tre, Alessandro Antonucci, 45 anni di Marli, l'ha seguito e picchiato procurandogli la frattura del naso.



Così nella giornata di ieri le volanti della questura hanno provveduto all'arresto, a Lucca, di Antonucci che ha precedenti per danneggiamenti e furti: in passato, infatti, la squadra mobile lo aveva denunciato per tentata estorsione, furto con destrezza e lesioni personali.



Ora dovrà scontare quattro mesi di pena detentiva, disposta, con ordine di esecuzione, dalla procura di Lucca.