Ecco il bando per l'affidamento della gestione del canile-gattile di Pontetetto

martedì, 11 settembre 2018, 15:09

E' stato pubblicato sulla piattaforma Start - Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana, l'avviso relativo alla gara per l’affidamento della gestione del canile-gattile municipale di Pontetetto, che assolve in forma comprensoriale per i Comuni della piana di Lucca tutti i servizi legati alla cura dei cani e dei gatti e quelli correlati di cattura dei randagi e di pronto soccorso veterinario. Le offerte dovranno essere presentate entro il 18 ottobre alle 17.00.

La gestione del canile verrà affidata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto fra la qualità e il prezzo del servizio (in base all'articolo 95, comma 2 del Codice Appalti). Il servizio avrà la durata di 36 mesi dalla data di avvio: sarà possibile una successiva proroga di 24 mesi alle stesse condizioni. L'importo presunto a base d'asta (al netto dell'Iva) è di 1.045.000 euro. Nel bando l'amministrazione comunale ha inoltre inserito una clausola sociale, in virtù della quale il soggetto che si aggiudicherà la gestione del canile-gattile sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale che già lavora alle dipendenze dell'attuale gestore.

“Nel costruire questo bando – spiega l'assessore all'ambiente Francesco Raspini – abbiamo voluto privilegiare la qualità rispetto al possibile risparmio; questo per garantire che chi andrà a gestire la struttura di Pontetetto realizzi un servizio che offra la migliore cura possibile dei gatti e dei cani per il comune di Lucca e quelli di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari. Ovviamente abbiamo tenuto conto di chi attualmente già lavora nel canile, per fare in modo che sia data loro la precedenza per continuare a prestare la loro opera indipendentemente da chi sarà il gestore”.