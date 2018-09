Cronaca



Erba alta sulla via di Tempagnano, protestano i residenti

lunedì, 3 settembre 2018, 22:42

"Fosse colme di erbacce per lunghi tratti della strada. Qualcuno si è dimenticato di intervenire? Sarebbe il caso di una bella ripulita quanto prima!". Questo è ciò che lamentano alcuni residenti di Tempagnano e che abitano sulla via omonima. Difatti, in una serie di punti lungo la strada, tra la rotonda dell'Arancio e poco oltre la chiesa del paese, folti cespugli di erbacce e piante varie, si spanciano sulla carreggiata limitando anche la visibilità. "Poi, oltre ad un fattore di sicurezza stradale, entra in gioco il fattore sicurezza idraulica" - continua un residente. "Con l'arrivo delle prossime piogge autunnali e invernali, come poi quella di sabato scorso, sarebbe opportuno che le acque dei fossati avessero un deflusso regolare ️senza ostacoli o intasature causate dalla vegetazione eccedente. Non vorremmo trovarci la strada, o peggio, le case allagate dall'acqua che non riesce a sgorgare. Per ultimo ma non per ultimo poi, il fattore di decoro urbano". E concludono. "Ci sono una marea di enti, tra comune, provincia, consorzi, ecc. che dovrebbero provvedere. Per favore, quindi, chi di dovere intervenga alla relativa pulizia il prima possibile".

gabriele muratori